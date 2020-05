Tom Hagen grillet om ektepakten med Anne-Elisabeth Hagen i politiavhør

- I høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema, bekrefter politiadvokat Haris Hrenovica til Nettavisen.

OSLO/LØRENSKOG: Forrige fredag ble Tom Hagen løslatt fra varetektsfengsling i Oslo. Klokken 17.30 trillet han ut fengselsportene som en fri mann.

Men politiet opprettholder siktelsen mot ham for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen nekter straffskyld og for å ha noe med saken å gjøre.

Selv om Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til mistanke, altså at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at han har noe med forsvinningen å gjøre, fortsetter politiet ransaking av boligen hans, hytta på Kvitfjell og arbeidsplassen i Futurum-bygget på Lørenskog.

Tom Hagen var også i lang tid, siden juni i fjor, under hemmelig etterforskning. Deriblant ble det benyttet avlytting av telefonen hans, og romavlytting i hjemmet.

Polititeori: Økonomisk motivert drap

Nettavisen får opplyst at politiet har jobbet ut ifra en teori om at Anne-Elisabeth Hagen er drept og at motivet skal ha vært økonomi. Politiet bekrefter også for første gang åpent at ektepakten har vært tema i flere avhør.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sier politiadvokat Haris Hrenovica til Nettavisen.

Politiet mener at det som først ble meldt inn som en kidnapping av henne har vært en tydelig planlagt villedende handling.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Nettavisen har fra tidlig i etterforskningen blitt kjent med at Tom Hagen er blitt spurt om ektepakten med Anne-Elisabeth Hagen, og har spurt politiet om dette en rekke ganger siden januar 2019, men aldri fått konkrete svar.

Hagen er blitt spurt om ektepakten både med status som fornærmet i saken og etter at han ble pågrepet og fikk status som siktet. Politiet bekrefter altså for første gang åpent at ektepakten er en del av etterforskningen.

- Det har vært viktig for politiet å se nærmere på hvilket forhold de har hatt på det konkrete du spør om. Det er helt naturlig å gjøre. De har en relasjon, og det er viktig for politiet å gå nærmere i de detaljene der, sier Hrenovica.

Nettavisen har tilgang til ektepakten mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen, inkludert de reviderte utgavene frem til desember 1993.

Ekteparet giftet seg i 1969, og i 1987 leverte ekteparet inn den første tinglyste ektepakten til Brønnøysundregistrene. På dette tidspunktet hadde de fått alle tre barna de har sammen og Tom Hagen var i ferd med å bygge seg opp en betydelig formue.

Tom og Anne-Elisabeth Hagen giftet seg i 1969. 18 år senere signerte de sin første tinglyste ektepakt. Anne-Elisabeth har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat og Torbjørn Olsen / Gd (montasje, Nettavisen)

Klausul på gave til Anne-Elisabeth

I ektepakten går det også frem at partene ble enige om særeie, som betyr at de har en avtale om hva hver enkelt ektefelle skal eie selv. Dette er spesielt viktig ved en skilsmisse.

All arv og eiendeler i ulike firmaer Tom Hagen eide eller hadde eierandeler i, skulle være hans særeie. For Anne-Elisabeth Hagens del skulle en familiebolig, hyttetomt og en Citroën fra 1987, eller bil av tilsvarende standard, være hennes særeie. I ektepakten går det frem at hun kunne ta ut bilen fra ett av Tom Hagens selskaper.

Det kommer også frem at Anne-Elisabeth Hagen fikk en gave fra sin ektemann på 200.000 kroner (dette tilsvarer 4,3 millioner i 2019-verdi, red. anm.). Men det ble stilt betingelser om at de skulle plasseres på en høyrentekonto, eller i obligasjoner. Pengene kunne heller ikke brukes fritt, men i særlig krevende situasjoner.

«Ovennevnte klausul knyttet til gaven bortfaller når Anne-Elisabeth Hagen fyller 67 år», heter det videre.

Politiet utførte ransaking på Tom Hagens hytte på Kvitfjell så sent som tirsdag ettermiddag. Foto: Torbjørn Olsen / Gudbrandsdølen Dagningen

I punkt 3 av ektepakten står det:

«Forøvrig skal alt som Tom Hagen i fremtiden erverver, enten dette skjer ved arv, gave, lønn, avkastning, eller på annen måte, tilhøre hans særeie. Likeledes skal alt som Anne-Elisabeth Hagen i fremtiden erverver, tilhøre hennes særeie.»

I punkt 4 av ektepakten går det tydelig frem at all avkastning av særeie skal være særeie.

Det går også frem av ektepakten signert i 1987 at boligen i Sloraveien 4, der ekteparet har bodd siden begynnelsen av 80-tallet, skal være felleseie.

Ektepakt mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Den første tinglysningen skjedde i 1987. Den er senere revidert. Den siste offentlige kjente revideringen er fra desember 1993. Foto: Skjermdump

«Eiendommene er bragt inn i felleseiet av Tom Hagen og har derfor tidligere tilhørt hans rådighetsdel. Overføringen representerer således i sin helhet en gave fra Tom Hagen til Anne-Elisabeth Hagen.»

Ekteparet avtalte også at Tom Hagen skulle dekke utgiftene til parets felles barn frem til de var fylt 18 år, og at Anne-Elisabeth skulle dekke utgifter «til eget underhold» av sin egen lønnsinntekt. Det var også avtalt at Tom Hagen skulle dekke Anne-Elisabeths egne utgifter i de periodene hun var hjemmeværende husmor.

NRK: - Kunne fått flere hundre millioner

Nettavisen får opplyst at ekteskapet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen i perioder har vært turbulent. På begynnelsen av 90-tallet ble hennes andel av huset ført tilbake til Tom Hagens særeie.

- At politiet spør om, og undersøker, ektepakten har vært naturlig å gjøre både tidlig i etterforskningen og på nåværende tidspunkt. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det, sier Hrenovica.

Nettavisen er kjent med at enkelte av juristene har reagert på at fordelingen i ektepakten har vært så skjev. Ifølge opplysninger VG har skal politiets jurister ha ment at ektepakten var så urimelig at dersom den hadde vært tatt til retten hadde den kunnet bli erklært ugyldig.

Ifølge Kapital skal Tom Hagen ha vært god for 1,9 milliarder kroner i 2019. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

Eksperter NRK har snakket med har antydet at Anne-Elisabeth hadde kunne fått flere hundre millioner kroner ved å bestride ektepakten ved en skilsmisse.

– Hun har bidratt på sin måte ved å være husmor, og ved å ha tatt seg av familien. Her er det store skjevheter, uttalte stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen.

I avhør har Tom Hagen forklart seg om at ekteskapet har vært turbulent. Parets barn har også forklart seg om dette i politiavhør. Nettavisen er også kjent med at enkelte vitner skal ha blitt spurt om det var aktuelt å ta ut skilsmisse for Anne-Elisabeth.

Dette er et interessant spor for politiet fordi de sitter på datalogger som viser at hun skal ha søkt etter boliger en periode i tiden før forsvinningen. Nettavisen har over tid spurt politiinspektør Tommy Brøske, om disse opplysningene, men uten å ha fått noen av dem bekreftet.

Politiet kjører samme linje i dag.

- Jeg kan dessverre ikke kommentere spørsmålet du stiller. Det går rett inn i etterforskningen, sier Hrenovica.

Har undersøkt Facebook-gruppe

I fjor høst omtalte Nettavisen nyheten om at politiet hadde undersøkt en Facebook-gruppe Anne-Elisabeth ble medlem av.

- Jeg er kjent med tipset. I likhet med andre tips politiet har mottatt er det behandlet i saken på regulært vis, er alt Hrenovica vil si.

Gruppen omhandler boliger til leie og utleie i et område på Østlandet. Ifølge eiendomsregisteret har Anne-Elisabeth en arvet familiebolig i området, men personer som kjenner henne opplyser til Nettavisen at hun var medlem der fordi hun var på boligjakt.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å gi kommentarer til saken.

Tidligere tirsdag sa han til VG at han mener det er uforståelig at politiet offentlig kan kalle boligen til ekteparet Hagen for et åsted.

– I et år og seks måneder har politiet ikke kunnet si noe om hvor et eventuelt drap har funnet sted. Jeg forstår kort og godt ikke hva som har endret seg den siste tiden, som gjør at politiet mener de har bevismessig dekning for en slik påstand.

Anne-Elisabeth Hagen ble lagt til en Facebook-gruppe i mars 2018. Politiet har undersøkt om dette kan ha noe med forsvinningssaken å gjøre. Foto: Skjermdump

I fjor høst sa han følgende til Nettavisen:

- Vi er kjent med hvilken Facebook-gruppe det er snakk om. Hennes deltakelse der er helt udramatisk, og kan ikke settes i forbindelse med bortføringen.

Bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen, Gard Lier, mener det er udramatisk, men naturlig at politiet følger opp sporene med og rundt ektepakten.

- Det er naturlig at politiet undersøker dette i etterforskningen slik at de eventuelt kan få bekreftet en teori om økonomisk motiv. Det er naturlig at et slikt tema (ektepakten, red. anm.) følges opp. Utover dette har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier Lier til Nettavisen.

Derfor er kryptomannen interessant

Foreløpig er det Tom Hagen og en mann i 30-årene som er siktet i saken. Hagen er altså siktet for drap eller medvirkning til dette.

Kryptomannen ble først siktet for drap eller medvirkning til drap, men politiet endret dette til siktelse for medvirkning til grov frihetsberøvelse lørdag før han gikk i avhør i lokalene til Kripos.

Han ble løslatt av politiet samme kveld.

Ekteparet Hagens bolig i Sloraveien 4 i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo. Politiet har de siste dagene gjort omfattende etterforskningsarbeid her. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet er kjeng med hans IT- og kryptovaluta-ferdigheter. Kryptovaluta-sporet er interessant for politiet fordi Tom Hagen fant et trusselbrev da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 dagen Anne-Elisabeth forsvant, 31. oktober 2018.

I brevet ble det fremsatt krav om løsepenger på ni millioner euro, tilsvarende rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018. De påståtte kidnapperne skal ha ønsket utbetalingen i kryptovalutaen monero.

Selv om politiet mener de står overfor en drapssak har de siktet kryptomannen for kidnapping fordi de mener at handlingene henger sammen. Det er ukjent for offentligheten hva som ligger i dette.

- Det har vært en lang etterforskning gjennom 18 måneder og hvilke skritt vi foretar er et dynamisk anliggende. Bevisbildet har variert fra første stund. Vi har en del bevis gjennom de 18 månedene, men saken står nå annerledes enn tidligere, sier Hrenovica.

Det jaktes fortsatt på flere medvirkere.

- Politiet har vært åpne om mulige medvirkere, det er ikke usannsynlig at det er flere involverte her.

