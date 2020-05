Tom Hagen har anket varetektsfengslingen

Drapssiktede Tom Hagen har anket fengslingskjennelsen fra Nedre Romerike tingrett. Hans forsvarer, advokat Svein Holden, leverte anken sent søndag kveld.

Det opplyser Holden til TV 2.

Tom Hagen ble onsdag i Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker – de to første i full isolasjon.

Spinkelt grunnlag

Holden sa før fengslingsmøtet at han mener politiets siktelse er tatt ut på et svært spinkelt grunnlag, og at han forventet at retten ville løslate Hagen.

Tom Hagen (70) ble pågrepet tirsdag. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i Lørenskog 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker, og det er denne kjennelsen han nå har anket.

Parets barn sier de er sikre på at Hagen er uskyldig. Det opplyste deres bistandsadvokat Ståle Kihle forrige uke.

Person i nær krets etterforskes

Nettavisen har tidligere skrevet om at en person i Tom Hagens nære krets etterforskes som mulig medvirker i saken. Mannen har i avhør blant annet blitt grillet om følgende:

Sin relasjon til Tom Hagen.

Sin relasjon til Anne-Elisabeth Hagen.

Mulig motiv for gjerningsmenn som står bak bortføringen.

Mulige konflikter mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Om de påståtte kidnapperne familien skal ha hatt kontakt med.

Alibi i tiden før, under og etter selve forsvinningen.

Nettavisen kjenner identiteten til mannen. Han er ikke blitt avhørt som siktet i saken. Politiet ønsker ikke å si noe om hvilken status han har per i dag.

Det er nå et halvannet år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra parets bolig, men saken ble ikke kjent for offentligheten før i januar 2019.