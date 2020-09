Tom Hagen i avhør: - Anne-Elisabeth var totalt uinteressert i penger og rikdom

Venner og familiemedlemmer av ekteparet Hagen er også blitt spurt om deres pengebruk og andre økonomiske forhold i avhør.

Tidligere denne uken gjorde Kapital det kjent at Tom Hagen er god for to milliarder kroner og er dermed Norges 169. rikeste mann.

Han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til dette på sin forsvunne kone Anne-Elisabeth Hagen.

Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018 og fortsatt jobber politiet på spreng for å få løst mysteriet.

Én av politiets teorier er at det skal være et økonomisk motiv bak forsvinningen. Nettavisen har tidligere omtalt at Tom Hagen er blitt grillet om ektepakten i avhør.

- Totalt uinteressert i penger og rikdom

Nettavisen kan nå røpe hittil ukjente detaljer fra Tom Hagens politiforklaringer. I begynnelsen av 2019 var han i nye avhør og hadde på dette tidspunktet fortsatt status som fornærmet i saken.

Her forklarte han at Anne-Elisabeth ikke var interessert i jålerier. I tillegg forklarte han at dette var «det verste hun visste».

Tom Hagen forklarte også at hun var «totalt uinteressert i penger og rikdom», og hun var heller ikke interessert i hvor rike andre folk var.

Nettavisen er kjent med at etterforskere har diskutert hva som kan være årsaken til at Tom Hagen har sagt dette. Det har blant annet vært tema at han har kommet med opplysningene for å få fokus rettet mot andre, selv om han på dette tidspunktet ikke var siktet i saken.

Familiemedlemmer, nære venner, forretningsforbindelser er også i avhør blitt spurt om Anne-Elisabeths interesse for penger.

De er også blitt spurt om de økonomiske vanene til Hagen-paret og andre økonomiske forhold.

Tom Hagen Anne-Elisabeth Hagen Huset til Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiet er svært tilbakeholdne med å si noe om opplysningene.

- Politiet kan ikke kommentere hva som fremkommer i ulike avhør, det er et anliggende mellom politiet og den som blir avhørt, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post til Nettavisen, formidlet av kommunikasjonsrådgiver Marianne Nordengen.

- Siktedes forklaring er et sentralt bevis i de fleste straffesaker, det gjelder også her.

Nettavisen får også opplyst at Tom Hagen er blitt spurt inngående om både hans egen og Anne-Elisabeths pengebruk.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.

Fant signerte separasjonspapirer

Nettavisen er kjent med at enkelte av juristene i politiet har reagert på at fordelingen i ektepakten har vært så skjev. Ifølge opplysninger VG har, skal flere av politiets jurister ha ment at ektepakten var så urimelig at dersom den hadde vært tatt til retten hadde den kunnet bli erklært ugyldig.

VG har tidligere omtalt nyheten om at det ble funnet separasjonspapirer som var signert av Anne-Elisabeth. Ifølge avisen var de datert flere år før hun forsvant. Funnet skal ha blitt karakterisert som viktig for etterforskerne fordi separasjonspapirene underbygger opplysninger de bare hadde hatt muntlige kilder på.

Nettavisen har også tidligere omtalt at ekteskapet i perioder har vært turbulent og at hennes andel av huset ble ført tilbake som Tom Hagens særeie, noe som fremgår av ektepakten.

Stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen uttalte i april at hun tror Tom Hagen ville blitt flådd i retten dersom Anne-Elisabeth hadde bestridt ektepakten ved en skilsmisse. NRK har spekulert i at det kunne være snakk om så mye som flere hundre millioner kroner.

Ifølge Kapital skal Tom Hagen per september 2020 være god for to milliarder kroner. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth Hagen, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Handlet på tilbud

Hagen er blitt spurt om ektepakten både med status som fornærmet i saken og etter at han ble pågrepet og fikk status som siktet.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa tidligere påtaleleder i saken, Haris Hrenovica, til Nettavisen tidligere i år.

Paret giftet seg i oktober 1969 og Tom Hagen har i avhør forklart at det var skjebnen som førte dem sammen.

Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen har vært gift siden oktober 1969. Tom Hagen har i avhør forklart at det var skjebnen som førte dem sammen. Foto: Privat

Flere personer i kretsen til ekteparet Hagen forteller til Nettavisen at Anne-Elisabeth aldri eller i svært liten grad har snakket om familiens rikdom. Nettavisen blir også fortalt at hun svært sjelden handlet dyre ting og venninner skal også ha bitt seg merke i at Anne-Elisabeth ofte så etter tilbudsvarer når de handlet på kjøpesenteret Metro senter som er en snau kilometer fra boligen i Sloraveien 4.

- Jeg har aldri opplevd at hun har vært interessert i andres penger eller opptatt av rikdommen til Tom Hagen. Jeg kjente henne som en jordnær og nøktern dame, sier en mangeårig venn til Nettavisen.

Politiet mener fortsatt huset til ekteparet Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog er åsted for drap. Politiet har nylig avsluttet arbeidet med undersøkelser i boligen. Tidligere i sommer kunne Nettavisen blant annet fortelle at undersøkelsene som skulle gjøres var:

Test av skoavtrykk.

Test av ulike typer væske.

Undersøkelser av gulv.

I tillegg fikk Nettavisen opplyst at politiet skulle gjøre nye undersøkelser av telefonbevegelser på Anne-Elisabeths telefon, i tillegg til nye lydtester inne i boligen.

Forrige uke ble det kjent at politiet har sluttført undersøkelsene.

- Undersøkelsene kan bidra til å belyse hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, skriver Hemiø i e-posten.