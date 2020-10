Tom Hagen i avhør: Familiemedlem håpet Anne-Elisabeth var blitt lurt av religiøs sekt

Tom Hagen har også forklart til politiet at han ikke kunne skjønne at Anne-Elisabeth skulle forlate ham frivillig.

23 måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra sin bolig i Lørenskog utenfor Oslo, jobber politiet fortsatt på spreng med å oppklare mysteriet.

Politiet mener det som skal være det siste livstegnet fra henne er en kort telefonsamtale, på cirka 90 sekunder, hun hadde med sin sønn klokken 09.14 - 09.16 forsvinningsdagen 31.oktober 2018.

Nettavisen har fått tilgang til nye og hittil ukjente opplysninger om Tom Hagens forklaring da han i fjor vinter ble spurt om hva som kunne være årsaken til at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet.

- Større sjanse for at hun kommer tilbake

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette. Han har hele tiden nektet enhver befatning med forsvinningen.

To måneder før han selv ble pågrepet og siktet i saken var Tom Hagen i avhør med politiet. Tema var årsaker til at Anne-Elisabeth skulle ha forsvunnet frivillig, blir Nettavisen fortalt.

Tom Hagen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Morgan Andersen / Romerikes Blad

Noen uker før det aktuelle avhøret hadde Nettavisen omtalt nyheten om politiets fire hovedteorier i saken, hvorav en av dem var nettopp at Anne-Elisabeth hadde forsvunnet frivillig.

- Det kan også være en nyanse mellom en frivillig forsvinning og et drap. Hun kan ha blitt utsatt for en ulykke ett eller annet sted, sa politiinspektør Tommy Brøske til Nettavisen i fjor vinter.

Nettavisen får opplyst at Tom Hagen overfor etterforskeren innrømmet at den frivillige forsvinningen var noe av det første han tenkte på i den første perioden etter forsvinningen. Han håpet også at det var slik.

«Det kunne føre til at hun kunne komme tilbake», sa han til etterforskeren som avhørte ham.

Dette var også noe «han tenkte nøye gjennom fra første dag».

Videre i avhøret forklarte Tom Hagen at han hadde snakket med et familiemedlem som fortalte at hun håpet at Anne-Elisabeth var lurt av en religiøs sekt, det hadde hun sett på TV.

«Da vil det være større sjanse for at hun kommer tilbake», gjentok Tom Hagen.

Kommunikasjonsrådgiver i Øst politidistrikt, Marita Hetlelid, skriver i en e-post til Nettavisen at påtaleansvarlig og andre sentrale personer i etterforskningen ikke har mulighet til å svare på spørsmålene vi har sendt før neste uke grunnet ferieavvikling.

Tom Hagen: Må ha forsvunnet 09.30 - 10.00

«Det er ikke noe i huset som jeg kan skjønne eller har tenkt på i ettertid som kan være tegn på at hun skulle forlate [meg] frivillig», sa Tom Hagen til politiet.

Nettavisen får opplyst at etterforskere har diskutert forklaringene til Tom Hagen som går på frivillig forsvinning. Minst to av dem skal i fjor høst ha argumentert med at denne delen av forklaringen ikke står i logisk sammenheng med forklaringene om antatte kidnappere og trusselbrevet som Tom Hagen fant i hjemmet sitt forsvinningsdagen.

I avhøret forklarte Tom Hagen også at det ikke var noe med hennes forhold til andre mennesker han kunne se skulle være årsaken at hun ville forsvinne frivillig.

Han hadde også liten forståelse for at noen skulle ønske å kidnappe Anne-Elisabeth.

Tom Hagens forsvarer, stjerneadvokaten Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.

Ved en gjennomgang av de daglige rutinene til Anne-Elisabeth forklarte Tom Hagen i avhøret at forsvinningen må ha skjedd mellom klokken 09.30 - 10.00, får Nettavisen opplyst.

Dette begrunnes med at han selv forlot Sloraveien 4, hjemmet til ekteparet Hagen som politiet mener er åsted for drap, rundt klokken 09.00. I avhører resonnerte Tom Hagen seg frem til forsvinningstidspunktet fordi en regnskapsmedarbeider i firmaet til Tom Hagen og andre familiemedlemmer hadde hatt kontakt med Anne-Elisabeth frem til klokken 09.16 forsvinningsdagen.

Stjerneadvokaten Svein Holden representerer Tom Hagen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Etter dette tidspunktet hadde ulike familiemedlemmer forsøkt å kontakte henne uten hell, får Nettavisen opplyst. En håndverker skal også ha ringt Anne-Elisabeth klokken 09.48 uten å få kontakt, noe han har fortalt om til VG.

Nettavisen har tidligere omtalt nyheten om at Tom Hagen ringte Anne-Elisabeth åtte ganger på tre timer formiddagen og ettermiddagen på forsvinningsdagen. Ifølge Nettavisens kilder var årsaken at han ble bekymret for henne da han ikke fikk svar. Han trodde hun kunne ha fått et illebefinnende eller til og med være død. Dette har Tom Hagen selv forklart i avhør.

Tom Hagen hadde avtalt å ringe Anne-Elisabeth cirka en time etter at han var kommet på jobben for å avklare om de skulle dra på hytten på Kvitfjell. Da han ikke fikk svar fra kona kjørte han hjem og var tilbake i Sloraveien 4 rundt klokken 13.30.

Politiet mener hun forsvant mellom klokken 09.16 - 13.30.

«Må ha skjedd i det tidsrommet»

Grunnen til at Tom Hagen mener hun må ha forsvunnet mellom klokken 09.30 - 10.00 forklarte han slik i avhør:



«XX (familiemedlem, red. anm.) har sagt at h*n ringte [Anne-Elisabeth] mellom 09.30 og 10.00. XX sa at Anne-Elisabeth hadde tatt telefonen og trukket en konklusjon om at det ikke ble noe av hytteturen til Lillehammer», forklarte Tom Hagen i avhøret.

«Det må derfor ha skjedd i det tidsrommet, rett og slett», forklarte han videre.

Nettavisen er kjent med politiet sitter på korrespondanse som viser at familiemedlemmet aldri ringte, men sendte SMS-er med Anne-Elisabeth. Det har ikke vært gjort noe poeng ut av at Tom Hagen mener at det dreide seg om en telefonsamtale og ikke SMS.

Første gangen han selv ringte Anne-Elisabeth den dagen var klokken 10.06, men uten å få svar. I avhør har han forklart at det var planlagt at han skulle ringe kona for å avklare hytteturen.

Klokken 13.18 ringer han en siste gang med samme resultat.

Politiet etterforsket i flere måneder forsvinningen som en kidnappingssak. I begynnelsen av juni i fjor gikk politiet over til å etterforske det som en drapssak. I slutten av samme måned ble det offentliggjort at politiet hadde endret sin hovedteori.

I april i år ble han pågrepet og siktet for drap etter måneder med hemmelig etterforskning, deriblant hemmelig avlytting.

- Politiet er nå av den oppfatning at det ikke har vært en reell bortføring. Politiet mener derfor at saken bærer preg av at det er en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske etter pågripelsen av Tom Hagen.

Politiet mener også at trusselbrevet Tom Hagen fant da han kom hjem forsvinningsdagen ikke er ekte.

Men lagmannsretten mente politiet ikke hadde sterke nok beviser mot ham og Tom Hagen ble løslatt etter ti overnattinger i fengsel.

Anne-Elisabeth var totalt uinteressert i penger og rikdom

Politiet mener økonomi kan være et mulig motiv for Tom Hagen å kvitte seg med kona. Nettavisen har tidligere omtalt at han er blitt grillet om parets ektepakt i avhør, som politijurister mener er skjev og favoriserer ham.

Hagen er blitt spurt om ektepakten både med status som fornærmet i saken og etter at han ble pågrepet og fikk status som siktet.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa tidligere påtaleleder i saken, Haris Hrenovica, til Nettavisen tidligere i år.

Ifølge Kapital skal Tom Hagen per september 2020 være god for to milliarder kroner. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth Hagen, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Det er foreløpig fullstendig krasj og mistillit mellom Tom Hagen, de tre voksne barna og politiet. Verken Hagen eller barna ønsker å stille i nye avhør.

I tidligere politiforklaringer har Tom Hagen sagt at Anne-Elisabeth var totalt uinteressert i penger og rikdom. Han har også beskrevet henne i positive ordelag og sagt at hun er sosial, folkelig og at det var en skjebne at de giftet seg.

En mann i 30-årene er også medsiktet i saken. Formelt er han anklaget for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han nekter enhver befatning med saken.