Tom Hagen i intervju med NRK: - Hun skulle vært her

For første gang siden Anne Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, uttaler ektemannen Tom Hagen seg i et intervju, der han på ett tidspunkt brøt sammen.

Det er NRK som har fått den mye omtalte milliardæren i tale.

- Hun er et fantastisk fint menneske. Hun er veldig snill og omtenksom. Hun har vært bra for meg, Anne Elisabeth. Hun skulle vært her, sier han i intervjuet.

Les også: Politiet til Nettavisen: Har ikke nok bevis til å ta ut tiltale mot Tom Hagen

Hevder sin uskyld

På direkte spørsmålet om Hagen har drept sin kone, svarer han kontant.

- Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noe å tilstå, sier den drapssiktede ektemannen også.

Det er lørdag, på dagen, to år siden Anne Elisabeth Hagen ifølge politiet ble drept og bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Ektemannen svarer også «nei» på spørsmål om han har hatt noe med en bortføring av Anne Elisabeth å gjøre.

I intervjuet med NRK starter Tom Hagen å lese opp fra trusselbrevet som skal ha blitt funnet i huset, før han etter kort tid bryter sammen.

Fakta Dette er Lørenskog-saken ↓ Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst 31. oktober 2018. To år etter forsvinningen, har ikke politiet noen andre mulige gjerningspersoner i kikkerten enn ektemannen. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, eller for å ha medvirket til det. Etter elleve dager i varetekt ble Hagen 8. mai løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som kom til at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap. Politiets anke ble avvist av Høyesterett. Siden har Hagen vært en fri mann. Bygningsingeniøren, gründeren og trebarnsfaren Tom Hagen (70) er god for om lag to milliarder kroner. Formuen har han bygget opp på eiendomsutvikling og gjennom et større eierskap i strømselskapet Elkraft. Det som startet som en høyst spesiell historie om kidnapping og om løsepenger i den lite kjente kryptovalutaen monero, ser i dag mest av alt ut som en drapsetterforskning i stampe. Mot slutten av oktober ble en mann i 60-årene, den såkalte «Hettemannen», sjekket ut av saken etter at politiet hadde forsøkt å få tak i ham siden i juli. Et skosåleavtrykk politiet gikk ut med i slutten av august i fjor, har ikke gitt noe gjennombrudd i saken. Heller ikke noe ved et fem siders utpressingsbrev som lå igjen i huset, har ledet politiet til noe gjennombrudd. Tom Hagen avviser hele siktelsen og sier han ikke har noe med saken å gjøre. Etter at familien 15. juni utlovet en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som fører til at kvinnen blir funnet, kom det inn over 100 tips. Tom Hagen skal ifølge forsvareren, advokat Svein Holden, også ha forsøkt å opprette kontakt med utpresserne gjennom en bitcoin-melding. Tom Hagen har, etter råd fra Holden, ikke vært i avhør siden juni i år. Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier til Nettavisen at de ønsker flere avhør av Hagen. Etter at han ble løslatt, tok politiet beslag i hans bolig i Sloraveien og senere også hytta hans på Kvitfjell, for tekniske undersøkelser, men disse beslagene er senere også opphevet. En mann i 30-årene med relasjon til Hagen ble pågrepet 7. mai. Mannen ble siktet for drap eller medvirkning til drap og har ifølge politiet IT- og kryptovalutakompetanse. To dager senere ble imidlertid mannen løslatt etter avhør, og siktelsen mot ham endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen. Kilde: NTB og Nettavisen

Forstår usikkerhet

Hagen er som kjent siktet for drap eller medvirkning til drap.

- Jeg har forstått at det er vanskelig for folk å ta det for gitt at jeg ikke har noe med dette å gjøre, men de som kjenner meg tror på meg, sier han.

Hagen legger også til at han har troen på at «rettferdigheten kommer til å seire til slutt», men mener han har begynt å innse at Anne Elisabeth kan være død.

Men etter at intervjuet ble vist på Lørdagsrevyen, er det ikke alle som er like fornøyde.

- Har altså NRK nok en gang vært mikrofonstativ for en siktet i en straffesak? Altså hva holder de på med nede på Marienlyst? Hagen får altså bruke Lørdagsrevyen til å forhåndsprosedere saken sin, skriver den politiske rådgiveren og spaltisten Ketil Steigen på Twitter.

Han mener NRK tar en aktiv rolle med «å uthule prinsippet om likhet for loven».

Les også: Hagen-forsvinningen: Barna mener politiet har gjort saken til et mediesirkus