Tom Hagen løslates – Høyesterett forkastet politiets anke

Dramaet fortsetter i forsvinningssaken på Lørenskog. Se video av løslatelsen i vinduet over!

Se Tom Hagen bli løslatt fra fengsel i videovinduet øverst!

Forrige onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker av Nedre Romerike tingrett. Men torsdag denne uken besluttet Eidsivating lagmannsrett at han skulle løslates.

Politiet uttalte at de var noe overrasket over avgjørelsen om å løslate og har anket avgjørelsen til Høyesterett. Fredag behandlet de anken.

Der ble resultatet at anken forkastes av Høyesterett, og at Hagen løslates.

– Påtalemyndighetens anke ble forkastet. Det innebærer at lagmannsrettens avgjørelse står, sa Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til pressen fredag ettermiddag.

Han sa avgjørelsen var som forventet, og at han på ingen måte er overrasket.

Det var en lettet Hagen som fikk budskapet om løslatelse.

– I går sa han (Tom Hagen, red.anm.) at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot han kom til å ende. Som han sa til meg «jeg er jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne bevis mot meg», sa Holden, til pressen torsdag ettermiddag.

– Han spør seg «Hva er det som skjer når de finner ut at det ikke er meg?»

Les også: Tom Hagens forretningsforbindelse sjokker over pågripelsen

IT- og kryptokompetanse

Forsvareren sa at det Hagen frykter er at politiet har brukt ressursene sine feil og at de dermed ikke vil klare å oppklare saken.

Fredag morgen kom også nyheten om at politiet har pågrepet en mann i 30-årene og siktet ham for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen.

Nettavisen kjenner identiteten til mannen. Etter det vi får opplyst har han ikke tidligere vært i politiets søkelys, og er heller ikke straffedømt.

Mannen skal ifølge politiet ha en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen har vært gift i flere tiår. Foto: Privat og Torbjørn Olsen / Gd (montasje, Nettavisen)

Her kan du lese alt om forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Fant trusselbrev

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som skal være god for 1,9 milliarder kroner, som meldte fra til politiet om det som kunne være en kidnapping 31. oktober 2018.

Den nå drapssiktede mannen er en av Norges rikeste menn, ifølge beregninger Kapital har gjort.

Da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at de antatte kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller media.

Tom Hagen varslet likevel politiet etter kort tid, klokken 14.10.

Les også: Politiet bekrefter kontakt med kriminelle miljøer

Det skal også ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro, som tilsvarte rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018.

Politiet tror ikke på bortføring

De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen monero.

Trusselbrevet er en svært sentral del av etterforskningen, og ved flere anledninger skal angivelige kidnappere ha kontaktet familien. Kidnappernes budskap er blitt videreformidlet til offentligheten gjennom advokat Svein Holden.

I juni i fjor offentliggjorde politiet at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med pengemotiv til drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Brøske under politiets pressekonferanse tirsdag.

Politiet har gjort omfattende søk i og rundt boligen til Tom Hagen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Holden mener det er rart at politiet er så tydelig på standpunktet sitt.

- Mitt synspunkt, ut ifra det bevismaterialet jeg har fått presentert, og det aktor presenterte i retten, synes jeg det er overraskende at er modne til å forlate et slikt standpunkt.

- Men de kaller det en villedning.

- Det undrer meg hvordan de kan komme til den konklusjonen med det materialet jeg er kjent med.