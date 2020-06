Tom Hagen reagerte da han så Anne-Elisabeths mobiltelefon i huset

Da han ikke fikk kontakt med henne på telefon hastet han hjem fordi han fryktet at hun kunne ha fått et illebefinnende eller være død.

Dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, ringte ektemannen Tom Hagen henne åtte ganger på tre timer uten å få svar.

To av anropene var ikke på telefonen hans som ble undersøkt av politiet. Kilder som deltar i etterforskningen opplyser til Nettavisen at dette er ett av flere svært sentrale indisier i saken mot Tom Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap av av sin kone.

Tom Hagen nekter enhver befatning med forsvinningen.

Telefon lå på «feil» side av bordet

Nettavisen har tidligere omtalt at han ringte henne etter avtale klokken 10.06 dagen hun forsvant, men ikke fikk svar, noe som var unormalt. Enten pleide Anne-Elisabeth å ta telefonen eller ringe tilbake innen kort tid.

Da Tom Hagen utover dagen ikke fikk svar fra konen ble han bekymret, og i avhør skal han blant annet ha forklart at han fryktet at noe kunne ha skjedd med henne og at hun kunne ha fått et illebefinnende eller til og med være død. Dette får Nettavisen opplyst.

Dette er boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Politiet mener det fortsatt er et åsted. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Kilder forteller også om hittil ukjente opplysninger fra da Tom Hagen hastet hjem fra jobb midt på dagen. Han er antatt å ha kommet tilbake til boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog klokken 13.30.

Da han kom hjem merket han at inngangsdøren var åpen. Han passerte en stor safe, som paret hadde stående på høyre side av inngangspartiet. Deretter passerte han badet, der politiet mener Anne-Elisabeth skal ha blitt kvalt, før han begynte å lete etter henne.

Tom Hagen gikk fra rom til rom uten resultat. Inne i stuen fant han Anne-Elisabeths telefon på et lite bord.

I et avhør tidlig i etterforskningen forklarte han at han reagerte på hvor han fant telefonen, på høyre side av et lite bord i stueområdet, under en klokke, får Nettavisen opplyst.

«Det er ikke der telefonen pleier å ligge», «det kan ikke være Anne-Elisabeth som har lagt den der», forklarte han.

Politiet har gjort omfattende undersøkelser i boligen. Forrige uke fikk de tillatelse av retten til å fortsette ransakingen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Faste rutiner

Videre forklarte Tom Hagen etterforskeren at han og Anne-Elisabeth hadde en deling av bordet. Han brukte høyresiden hvor han pleide å legge penger, telefonen og nøkler. Anne-Elisabeth pleide å legge telefonen sin på venstre side av bordet.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.

I en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett forrige uke kom det frem at politiet fortsatt mener at Hagen-boligen er åsted for drap, og at Anne-Elisabeths vaner var en viktig del av etterforskningen.

«Det er sentralt å få et mest mulig dekkende bilde av hennes liv og vaner, eiendeler, omgangskrets, konflikter, mv, for å kartlegge potensielle gjerningspersoner og motiv. Etter 49 års ekteskap med Tom Hagen er det ikke til å unngå at søk og kartlegging av hennes liv også til dels vil innebære en kartlegging av Tom Hagens liv, og dermed også et inngrep ovenfor han, uavhengig av hans status i straffesaken.»

Nettavisen har også snakket med flere personer tett på og rundt Tom Hagen som forteller at han er svært opptatt av å følge sine faste rutiner til punkt og prikke.

Vanene til Tom og Anne-Elisabeth Hagen ble tema i nye politiavhør. I februar 2019 forklarte han seg på nytt for politiet. Her fortalte han blant annet om morgenrutiner, som å lese avisen og drikke to kopper kaffe.

Påtaleansvarlig i saken, Haris Hrenovica, har ikke hatt mulighet til å kommentere opplysningene om telefonfunnet eller Tom Hagens forklaringer om at han trodde at Anne-Elisabeth kunne være død.

Politiet mener nye funn har styrket saken, og forsikrer om at de jobber på spreng.

- Noen av hypotesene er såpass svekket at de anses som uaktuelle, mens de to hypotesene vi nå har igjen er drap fingert som kidnapping, og kidnapping. En totalvurdering av bevisene styrker drapshypotesen, og derfor har det vært hovedhypotesen siden 26. juni i fjor, sier Hrenovica til Nettavisen.

- Vi mener vi har gjort funn som er egnet til å belyse saken ytterligere i tiden etter 28.04 (dagen Tom Hagen ble pågrepet, red. anm.). Det er en forløpende vurdering. Flere av funnene er fortsatt gjenstand for kvalitetssikring, men hovedhypotesen, drap som fingert som kidnapping, er ikke svekket.

Politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hvilke nye funn er det dere har gjort?

- Jeg kan dessverre ikke gå i detalj. Det blir vanskelig å si noe om dette uten å gå i detalj.

- Har dere lagt vekk hypotesen om kidnapping?

- Nei. Det er en hypotese som var vår hovedhypotese slik bevisene var tidligere. Det er en hypotese som fortsatt er der og fortsatt er gjenstand for etterforskning. Vi har ikke på noe tidspunkt i saken lagt bort den hypotesen. Den er fortsatt relevant og bør etterforskes helt ut, sier Hrenovica.