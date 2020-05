Tom Hagen ringte Anne-Elisabeth åtte ganger på tre timer dagen hun forsvant

- Aktivitet på fornærmedes mobiltelefon er interessant for politiet, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til Nettavisen.

LØRENSKOG/OSLO (Nettavisen): 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog, cirka 15 km øst for Oslo.

I morgentimene og tidlig ettermiddag var det omfattende antall telefonanrop og SMS-er inn og ut fra hennes telefon. Dette er sentralt i etterforskningen i håp om å danne seg et faktisk bilde av når hun forsvant, eller når hun kan ha blitt drept.

Politiet mener Anne-Elisabeth ble drept i sin egen bolig og at huset er åsted for drap. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til dette, men nekter straffskyld.

Her kan du lese alt om forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Ringte åtte ganger på tre timer

Tom Hagens oppringninger har vært gjenstand for etterforskning og tema i avhør. Ifølge Nettavisens opplysninger ringte Tom Hagen konen åtte ganger i tidspunktet 10.06 - 13.18 dagen hun forsvant.

Det politiet regner som siste sikre livstegn fra henne er en utgående telefonsamtale klokken 09.14 som hun tok til et familiemedlem. Telefonsamtalen varte i cirka to minutter.

Tom Hagen forlot hjemmet sitt i Sloraveien 4 rundt klokken 09.00 forsvinningsdagen.

Kvelden i forveien hadde han og Anne-Elisabeth vært ute på middag og teater med et vennepar i Oslo sentrum. Dette skal ha vært årsaken til at Tom Hagen ikke gikk på jobb rundt klokken 08.15, slik han vanligvis pleier.

Les også: Tom Hagen grillet om ektepakten i politiavhør

Politiet mener boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen er åsted for drap. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Han ankom arbeidsplassen i Futurum-bygget, cirka 3,5 km fra hjemmet sitt, mellom klokken 09.10 - 09.15. Ankomsten er dokumentert på kamera i området.

Første gang han ringte Anne-Elisabeth var klokken 10.06. Men han fikk ikke svar. Minuttet etter, klokken 10.07, ringte han på nytt til Anne-Elisabeth fra sin eldre Nokia-telefon. Fortatt var det ingen svar.

Nettavisen får av kilder opplyst at Tom Hagen på nytt ringte klokken 11.13, 11.14 og 11.17. Neste anrop fra Tom Hagen var klokken 13.06, deretter forsøker han på nytt igjen to minutter senere, klokken 13.08. Fortsatt var det ingen svar.

Klokken 13.18 ringer han en siste gang med samme resultat.

Les også: Anne-Elisabeth Hagen ble sjekket inn hos TVNorge på Facebook tre uker etter at hun forsvant

Politiet: - Telefonaktivitet interessant

Politiet ønsker ikke å kommentere oppringingene konkret.

- Aktivitet på fornærmedes mobiltelefon er interessant for politiet, og kan bidra til å kaste lys over hva som har skjedd, sier politiadvokat Haris Hrenovica til Nettavisen.

- I dagens samfunn etterlater de aller fleste mennesker hver eneste dag en rekke digitale spor, som for eksempel teledata, bompasseringer, betalingshistorikk og internetthistorikk. Slike digitale spor er selvsagt svært interessante for etterforskingen, og vi har satt inn betydelige ressurser for å jobbe med digitale spor.

Les også: Vitner i politiavhør: «Usannsynlig at Tom Hagen har noe med dette å gjøre»

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Ulike kilder forteller til Nettavisen at Anne-Elisabeth alltid besvarte anrop, eller ringte raskt opp igjen dersom hun av en eller annen grunn ikke fikk svart.

I avhør har Tom Hagen forklart at han var bekymret for sin kone da han ikke fikk svar. Politiet, som mistenker Hagen for drapet av konen, stusser over realiteten i dette. Enkelte etterforskere skal internt ha tatt opp at dette skal være en del av det de mener er en tydelig planlagt villedning.

- Tom Hagen hadde en avtale om at han skulle ringe cirka en time etter at han kom på jobb, det gjorde han. Da han ikke fikk svar ringte han flere ganger. Etter hvert ble han så urolig at han dro tilbake for å se om det hadde skjedd noe med henne, sier forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

Les også: Anne-Elisabeth Hagen i ukjent SMS: Uttrykte at hun var oppgitt over Tom Hagen på bryllupsdagen før hun forsvant

Årsaken til at Tom Hagen skulle ringe Anne-Elisabeth var for å avklare om de skulle dra på hyttetur på Kvitfjell senere samme dag. Dette får Nettavisen opplyst av ulike kilder rundt Tom Hagen. Grunnen til at han måtte vente med denne avklaringen skal ha vært fordi han måtte se an arbeidsdagen sin.

Stusset over forklaring

Men i avhør har Tom Hagen forklart at han skulle på hyttetur, og etterforskere har stusset over denne delen av forklaringen fordi SMS-er fra Anne-Elisabeth, som Nettavisen omtalte tidligere denne uken, tydet på at det ikke ble noe av denne hytteturen.

I en melding til et familiemedlem skriver hun blant annet at det ser ut som at det ikke blir noe av hytteturen og tilbyr seg derfor å sitte barnevakt på kvelden. Meldingen sendes klokken 09.10.

Les også: Politiet undersøker om kryptopenger er gått til mulige medvirkere av drapssiktede Tom Hagen

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: (NTB scanpix)

Politiet har brukt betydelige ressurser med å komme til bunns i om paret hadde hytteplaner eller ikke.

- Politiet kan ikke kommentere spekulasjoner om hva som eventuelt er framkommet i avhør samt hvilke etterforskingsskritt vi eventuelt har gjort, sier Hrenovica.

- Helt siden starten har politiet ført en bred om omfattende etterforsking, med flere hypoteser. Etterforsking handler om å bekrefte og avkrefte, og begge disse elementene har et høyt fokus. Vi tar avstand fra påstander om at politiet fører en ensrettet etterforsking.

Les også: Tidligere polititopp om Tom Hagen-løslatelsen: - Noe av det verste som kunne skje

Bistandsadvokat Ståle Kihle, som representerer de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen, har tidligere uttalt til Dagbladet at politiet etterforsker saken med tunnelsyn.

På den dramatiske dagen Anne-Elisabeth forsvant prøvde også andre familiemedlemmer å få tak i henne. Til sammen skal det ha vært 21 inn- og utgående anrop fra telefonen hennes.

Et vitne politiet har snakket med, en sentral ansatt i Tom Hagens firma, snakket med Anne-Elisabeth i ti minutter fra 08.45 forsvinningsdagen.

I avhørt har hun forklart at det var hun som først ringte Anne-Elisabeth, men ikke fikk svar. Kort tid etter ble kontordamen ringt opp, får Nettavisen opplyst. Kvinnen er en av de siste som snakket med Anne-Elisabeth før hun forsvant.

Nettavisen kjenner identiteten til kvinnen, men har ikke lykkes å få kontakt med henne.

Les også: Tom Hagens nære venn: - Familien ønsker en grav å gå til

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen giftet seg 25. oktober 1969. Foto: Privat. Foto brukes med tillatelse.

Familiemedlemmer ringte og sendte SMS

VG har tidligere omtalt at en elektriker forsøkte å få tak i Anne-Elisabeth klokken 09.48, uten å få svar. Dette var cirka 32 minutter etter det som skal være det siste livstegnet fra henne.

Ett av familiemedlemmene ringte også klokken 09.50, uten å få svar, får Nettavisen opplyst. Vedkommende sendte i tillegg en SMS, med samme resultat. Et annet familiemedlem ringte siste gang til Anne-Elisabeth klokken 13.40. På dette tidspunktet var Tom Hagen kommet hjem til Sloraveien.

Politiet har tidligere opplyst at han var hjemme rundt klokken 13.30.

Nettavisen har tidligere fått opplyst at Tom Hagen gikk fra rom til rom for å finne Anne-Elisabeth. Men han fant bare klærne hennes, gifteringen og et trusselbrev.

Les også: Politiet jobber på spreng med å få flere pågripelser

Her kom det klart frem at han ikke måtte varsle politiet eller media. Dersom han likevel gjorde dette ville de antatte kidnapperne drepe konen hans. De presset ham også til å betale løsepenger på ni millioner euro i den svært anonyme kryptovalutaen Monero.

Det tilsvarte rundt 86 millioner norske kroner i oktober-november 2018.

Klokken 14.08 varslet likevel Tom Hagen politiet.

Kryptosporet er årsaken til at en mann i 30-årene også er siktet i saken, men har hele tiden nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Han ble pågrepet i begynnelsen av mai og først siktet for drap eller medvirkning til dette. Politiet er kjent med hans IT- og kryptokompetanse.

Mannen ble løslatt etter to dager i politiets varetekt, og er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.