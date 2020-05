Tom Hagen tar ransakingen av boligen og hytten til retten

- Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Artikkelen oppdateres.

Tom Hagen vil motsette seg at politiet utfører ransaking på hans bolig i Sloraveien i Lørenskog, og hytten på Kvitfjell.

Politiet ransaker Tom Hagens bolig og hytte gjennom såkalt tredjemannsransaking. Nå tar Hagens forsvarer, Svein Holden, politiets beslutning til retten.

Tredjemannsransaking betyr ransaking på steder som tilhører andre enn den som er mistenkt eller siktet i en straffesak.

- Hovedfokus er å finne Anne-Elisabeth

- Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding fra politiet.

Søndag uttalte politiet at de fortsatt mener at boligen er åsted for drap.

Politiet som jobber i og ved boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet har mottatt mange spørsmål om saken i etterkant av lagmannsrettens avgjørelse i forrige uke. I pressemeldingen sier de at det er full fokus på etterforskningen av saken og at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i offentligheten.

- Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Nettavisen har ikke fått kontakt med Tom Hagens forsvarer, Svein Holden.

Holden uttalte søndag at de ville vurdere lovligheten av tredjemannsransakingen av eiendommene i Lørenskog og på Kvitfjell – som medfører at Hagen ikke får bruke noen av dem.

- Det står i lovteksten at det skal være særlig grunn til å finne bevis. Med tanke hvor mange undersøkelser politiet har gjort der og at min klient selv har bodd på adressen i svært lang tid etter 31. oktober 2018, synes vi det er pussig at politiet mener kriteriene for dette er oppfylt nå, sa Holden til Romerikes Blad (bak betalingsmur).

Politiet skriver også i pressemeldingen at de har fått mange spørsmål om evnen til å etterforske bredt nok, og at det er fremmet påstander om at de har såkalt «tunnelsyn».

Bistandsadvokat Ståle Kihle, som representerer de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen, uttalte seg om tunnelsyn til Dagbladet tirsdag.

Barna nekter flere avhør

- Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforsking, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet, sier Melbo Øystese i pressemeldingen.

- Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimesteren.

Kihle ønsker ikke å uttale seg i saken på nåværende tidspunkt.

Politiet utførte ransaking på hytten til Tom Hagen på Kvitfjell så sent som tirsdag. Flere esker ble båret ut. Foto: Torbjørn Olsen / Gudbrandsdølen Dagningen

Politiet forsikrer om at de ønsker å komme til bunns i saken. VG omtalte nyheten om at barna ikke lenger ønsker å la seg avhøre i saken.

- Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sier Melbo Øystese.

Derfor tar de saken til retten

Politiet pågrep Tom Hagen i slutten av april, og siktet ham for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen. Dagen etter ble han varetektsfengslet av Nedre Romerike tingrett.

Avgjørelsen ble anket til Eidsivating lagmannsrett som mente det ikke var nok beviser til å holde ham varetektsfengslet, fordi det ikke var såkalt skjellig grunn til mistanke.

Retten mente altså at det er mindre sannsynlig at han kan stå bak et drap, enn at han utført det. Når en person har status som siktet i en straffesak har politiet muligheter til å utføre ransakinger og benytte andre tvangsmidler for å sikre bevis.

Dette må de ha rettens tillatelse til å gjøre.

Når lagmannsretten har slått fast at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke mener Tom Hagen og hans forsvarer at premisset for å utføre ransakinger faller bort. Det er dette Nedre Romerike tingrett skal ta stilling til nå.