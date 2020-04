Tom Hagens barn er sikre på at han er uskyldig

Det opplyser familiens bistandsadvokat.

Torsdag ble det kjent at Ståle Kihle er Hagen-familiens nye bistandsadvokat etter at Svein Holden endret rolle til forsvarer for Tom Hagen. Kihle sier barne er sikre på at Hagen er uskyldig.

- De er overbevist om at deres far er uskyldig, sier han til TV 2.

Han sier de er samstemte om at Hagen ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

Les også: Mann i Tom Hagens nære krets etterforskes som mulig medvirker

Pågrepet på vei til jobb

Tirsdag morgen ble Hagen pågrepet da han var på vei til jobb, og senere siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen. Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Hagen nekter straffskyld.

Onsdag ble Hagen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av disse ukene er i full isolasjon. Avgjørelsen er anket.

- Han er skuffet og overrasket. Kjennelsen vil bli anket, uttalte forsvarer Svein Holden til Dagbladet.

Se video fra da politiet arbeidet utenfor huset til Tom Hagen:

Person i nær krets etterforskes

Nettavisen har tidligere skrevet om at en person i Hagens nære krets blir etterforsket av politiet som mulig medvirker. Mannen har ikke blitt avhørt som siktet i saken, og politiet har ikke ønsket å si noe hvilken status han har i dag.

Etter at Hagen ble pågrepet omtalte Nettavisen at han har vært hemmelig etterforsket i flere måneder. Blant annet er det gjort såkalt romavlytting i huset hans, og kommunikasjonskontroll (KK) av telefonen. Spanere har også fulgt bevegelsene til Hagen.

Tom Hagen var ifølge Kapital landets 164. rikeste person i fjor, med en formue på 1,9 milliarder kroner.

Les også: BT: Tom Hagen solgte bilen han brukte da kona forsvant - nå er den undersøkt

Forsvant fra boligen

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig for 18 måneder siden. Det var ektemannen Tom Hagen som meldte fra om forsvinningen kort tid etter at han kom hjem fra jobb 31. oktober 2018.

I huset skal han blant et trusselbrev der de angivelige kidnapperne ba om et pengekrav på ni millioner euro, og at Anne-Elisabeth ville bli drept dersom han varslet politi eller media.

Les mer: Tom Hagen anker varetektsfengslingen

I juni i 2019 varslet Øst politidistrikt at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med pengemotiv til drapssak.