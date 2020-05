Tom Hagens familie snakker ut for første gang

Overbevist om at broren er uskyldig.

Vigdis og Sverre Hagen er søsken av Tom Hagen. De er overbevist om at storebroren deres er uskyldig:

– Vi har ingen tro på at han står bak dette. Det er en veldig vanskelig sak, og vi håper at folk ikke forhåndsdømmer broren vår, sier de til TV 2.

Ifølge lillebror Sverre er det flere ting som indikerer at Hagen er uskyldig. Ett av argumentene er at han er svært lite teknisk. Han sender ifølge søsknene ikke SMS, og alt han foretar seg i forretningslivet skrives for hånd – ikke på datamaskin.

Mens intervjuet pågikk kom torsdagens nyhet om at lagmannsretten vil løslate den drapssiktede Hagen:

– Det er det vi har sagt! Vi har aldri tvilt på broren vår. Dette var en stor lettelse, sier Vigdis.

Barna med klar beskjed til politiet

Tom og Anne-Elisabeth Hagen har tre voksne barn.

Tidligere torsdag uttalte barna gjennom sin bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2 at de ikke var overrasket over at Eidsivating lagmannsrett vil løslate faren deres.

– Barnas spørsmål nå er: Hvor er mamma, hva har skjedd og hvem står bak dette? Deres klare ønske er at politiet nå etterforsker denne saken med utgangspunkt i hva det er, nemlig høyst sannsynlig en kidnappingssak, sa Kihle til TV 2.

Barna har reagert positivt på torsdagens nyhet om at lagmannsretten vil løslate deres far:

– De er lettet og glade, men ikke overrasket. De vet at faren deres er uskyldig, og at han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Dette er en familie som står hverandre nær, også etter at mor forsvant. Barna kjenner sin mor og sin far godt, sier Kihle.

Vil løslate

I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett heter det at rettens flertall ikke finner at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og at han derfor må løslates.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

Dokumenter kan underbygge mistanke

Eidsivating lagmannsrett erkjenner at enkelte av dokumentene kan underbygge en viss mistanke, men flertallet mener altså at det ikke er tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen.

– Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad, skriver lagmannsretten.

Blir sittende

Kjennelsen fra lagmannsretten får oppsettende virkning, ifølge advokaten. Da politiet har anket kjennelsen til Høyesterett. Det betyr at Hagen blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Nettavisen er kjent med at politiet jobber på spreng med å pågripe antatte medvirkere, og at personer i Hagens nære krets er i lupen til politiet.

Nedre Romerike tingrett mener også at det er sannsynlig at det har vært flere medvirkere.