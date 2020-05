Tom Hagens nære venn: - Familien ønsker en grav å gå til

Det ble et tårevått møte da Tom Nilssen møtte sin drapssiktede venn gjennom mange år etter fengselsopphold.

73-åringen Tom Nilsen har kjent Tom Hagen i over 40 år. Forrige mandag besøkte Nilsen sin mangeårige venn i Futurum-bygget i Lørenskog, der Tom Hagen har sin arbeidsplass, kort avstand fra hjemmet sitt i Sloraveien.

- Det var emosjonelt. Invitasjonen fikk jeg av et familiemedlem på tekstmelding. Tom kan jo ikke slikt. Det var spesielt å møte ham etter en periode med mye media og rett etter han hadde sittet varetektsfengslet, sier Nilsen til Nettavisen.

- Jeg lurte på hvordan jeg skulle starte samtalen. Skulle jeg gå rett på sak, eller prate om noe annet? Men det var en herlig følelse å møte ham. Begge fikk tårer i øynene og vi ga hverandre en klem. Da var samtalen i gang, så det løste seg veldig fint. Men det ble en tårevåt samtale.

Tom Nilsen er overbevist om at Tom Hagen er uskyldig. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Familien vil ha en grav å gå til

Det ble naturlig nok snakket om forsvunne Anne-Elisabeth Hagen.

- Vi snakket om at vi hadde mistet henne. Tom Hagen og familien har ikke tro på at hun kommer levende hjem, men de skulle ønske de hadde en grav å gå til. Saken har vært veldig tøff for barna og barnebarna. Men jeg er sikker på at han ikke er skyldig.

Nilsen forteller om en tydelig preget og sliten Tom Hagen.

- Saken har gått hardt inn på ham, og han kan ikke lenger bevege seg fritt i lokalmiljøet uten at han føler at alle ser på ham. Folk tenker jo sitt. Jeg tipper at 95 prosent av de som mener noe om saken tenker at han er skyldig, basert på det som står i media med store overskrifter, sier Nilsen oppgitt.

Det var i slutten av april Tom Hagen ble pågrepet av politiet. Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen, som har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

To dager etter pågripelsen ble Hagen varetektsfengslet av Nedre Romerike tingrett. Men åtte dager senere kjørte han ut av Oslo fengslel som en fri mann. Lagmannsretten mener ikke engang det er begått drap i boligen. Det er den samme boligen som politiet fortsatt mener er et åsted for drap.

- Uansett hvor sterk man er, er en slik sak noe som kan gå på psyken til en person. Det blir mange spørsmål, ingen tror deg, alt du leser om deg selv i avisene er negativt. Når du ser på TV er det om deg og føler at alle har forhåndsdømt deg. Det blir mange nedturer av slikt, sier Nilsen til Nettavisen.

- Aldri sagt et vondt ord om Anne-Elisabeth

Han forteller at Hagen er i jobb igjen. Der er det lite snakk om saken. I stedet er temaene business, skøytesport og andre ting Hagen har interesse for.

- Det er det desidert beste for ham. Han er en arbeidsnarkoman, livet hans er på jobben. At han er dyktig har han bevist med det han har fått til.

Tom Hagen har gjennom mange år slått seg opp som milliardær på salg av strøm og eiendom. Ifølge finansmagasinet Kapital var han i 2019 god for 1,9 milliarder kroner. Han var med dette landets 164. rikeste person.

Politiet har hatt tilgang til boligen til ekteparet Hagen i snart 19 måneder. Men fortsatt gjør de etterforskningsskritt der. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hvem kan har drept og bortført Anne-Elisabeth?

- Jeg tror ikke Tom har gjort dette. Jeg kan ikke under noen omstendigheter skjønne at det skal være tilfellet. Jeg har aldri hørt eller registrert at Tom Hagen har sagt et vondt ord om Lisbeth eller andre i familien sin. Jeg har heller aldri hørt Lisbeth si noe negativt om ham, sier Nilsen engasjert.

Blant venner kalles Anne-Elisabeth bare for Lisbeth.

Politiet jobber blant annet ut ifra en teori om at drapet av henne skal ha vært med bakgrunn i økonomisk motiv. I avhør er Tom Hagen flere ganger blitt grillet om parets ektepakt, en avtale juseksperter har ment var veldig skjevt fordelt.

- Det er uforståelig for meg hvordan han skal ha kommet i en situasjon der han gjorde noe slikt. Satt på spissen, dersom det var snakk om en mulig skilsmisse, så hadde han kommet med en løsning som hadde gjort at begge to hadde kunne kommet godt ut av det økonomisk og levd gode liv.

- Tom har dessuten aldri vært opptatt av luksus og status. Jeg er sikker på at han fint hadde kunnet sovet på den benken der, hvis det var nødvendig, sier Nilsen og peker på benken ved siden av bordet han sitter i kafeen på Metro senter, hvor Nettavisen møter ham.

Politiet er sikker på at de er blitt utsatt for en tydelig planlagt villedning. De første månedene etterforsket de saken som en kidnappingssak. I juni i fjor endret de hovedhypotesen til drap. I avhør har vitner forklart seg om et periodevis turbulent forhold mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Ikke hørt at skilsmisse var tema

- Hva med ektepakten som mange jurister og politijurister har stilt spørsmål ved?

- Det blir spekulasjoner. Tom er en tøff businessmann. Men han har alltid brydd seg om sine nærmeste. Jeg er overbevist om at han hadde behandlet Anne-Elisabeth bra i en situasjon med skilsmisse. Det er slik jeg kjenner ham gjennom 40 år. Dessuten har jeg aldri hørt at noe slikt var tema. Som i alle andre forhold gjennom mange år er det litt opp og ned.

Nilsen argumenterer videre med at Tom Hagen er 70 år, at «det perfekte mord» ikke er mulig å gjennomføre og at en slik handling ville ødelagt livet til Tom Hagen.

- Han ville vært over 85 år når han slipper ut igjen. Imperiet hans, som omsetter for milliarder av kroner, ville blitt ødelagt. Inntil det motsatte er bevist er jeg helt sikker på at Tom Hagen er uskyldig. Dersom han har gjort noe slikt er han verdens beste skuespiller. Han er ikke typen til det. Det er ikke slik jeg har lært ham å kjenne.

To uker før Anne-Elisabeth forsvant møtte Nilsen på henne. Han deler ikke på noen måte inntrykket fra de som har beskrevet at hun virket bekymret i perioden før hun forsvant.

- I ettertid, når tenker tilbake på den samtalen, har jeg ikke noen mistanke om at noe var galt i forholdet mellom Tom og Anne-Lisbeth. Som alltid virket hun blid og hyggelig. Det er flere som mener det samme som meg, sier Nilsen.

- Hvordan har Tom Hagen opplevd behandlingen fra politiet?

- Han syntes arrestasjonen var veldig tøff og unødvendig. Spesielt var det unødvendig å bruke mannskaper fra beredskapstroppen.

Hagen-barna har også reagert på omstendighetene rundt pågripelsen.

Politiet satte opp telt utenfor boligen til Tom Hagen like etter at han var pågrepet da de utførte undersøkelser der. Foto: NTB scanpix

Tøff pågripelse

Beredskapstroppen er en spesialtrent innsatsstyrke mot terrorisme, gisselsituasjoner og vanskelige væpnede aksjoner i inn- og utland.

- Tom Hagen sa til meg at politiet bare kunne ringt ham, eller stoppe ham på gårdsplassen utenfor huset, dersom de ville pågripe ham. I stedet ble han stoppet midt på en fylkesvei som ble sperret av. I tillegg hadde de blålys på, satte på ham håndjern i løpet av sekunder og kastet ham på en glattcelle i arresten i Lillestrøm.

- Der var han i syv timer før han ble fraktet til Oslo fengsel. Det var tøft å høre på behandlingen han har fått. Og det var tøft å snakke om. Men likevel har ikke han klaget på arbeidet politiet har gjort, sier Nilsen.

73-åringen mener likevel det fremstod kunstig at politiet satte opp store telt foran boligen da de utførte etterforskning i kumlokket på gårdsplassen og inngangspartiet til huset.

- Å sette opp partytelt foran huset var en jippo. Politiet visste at dette var noe media ville legge merke til. De har hatt tilgang til huset i over 18 måneder. Jeg kan ikke skjønne hva de skulle gjøre der nå som de ikke har gjort i tiden som allerede er gått. Tom (Hagen) har fortalt meg at de hadde nøkkel til både huset og hytten.