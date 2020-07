Tommy Sharif risikerer fengselsstraff for hensynsløs atferd

Må møte i retten i august, men dekkselgeren nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten har opprettet straffesak for hensynsløs atferd mot Tommy Sharif, som må møte i Nedre Romerike tingrett 14. august, melder Dagbladet.

Sharif er tidligere dømt til fengsel for skatteunndragelse, og risikerer nå et nytt fengselsopphold.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen sier ifølge avisen at han skal vitne i saken, som han mener er viktig for å ta et oppgjør med netthets og det voldsomme debattklimaet i Kristiansand.

Nektet å betale

I februar tapte Sharif en sivil sak hvor han ble dømt til å betale en sum på nærmere 200 000 kroner. Parallelt med det sivile søksmålet leverte Olsen en anmeldelse til politiet, som senere meldte at de etterforsket Sharif for hets.

Han fikk samtidig en forelegget på 20 000 kroner fra påtalemyndigheten, som han nektet å betale. Nå skal saken opp for retten.

Anmeldelsen mot Sharif ble levert i desember 2019, ifølge Dagbladet, etter at Sharif hadde publisert en rekke krenkende innlegg i sosiale medier. Det var blant annet påstander om at Olsen «syltet ned penger i Kina» og at Stormberg utnyttet Nav-systemet.

I forelegget som Sharif nekter å betale heter det:

«I tidsrom mellom 2. september 2019 og 24. januar 2020, på ukjent sted, publiserte han en rekke poster på de to offentlige Facebook-profilene "Tommy Sharif" og "Dekkongen Sharif", der innholdet var rettet mot Steinar Jørgensen Olsen. I postene satte Sharif frem anklager mot både Olsens forretningsdrift og Olsen personlig.

Det ble gjentatte ganger vist til at Sharif skulle oppsøke Olsen i Kristiansand mot Olsens vilje, og ved étt tilfelle reiste Sharif til Olsens arbeidsplass i Kristiansand og oppholdt seg der i noe tid.

Sharif har også sendt meldinger til Olsen på meldingstjenesten Messenger.I de offentlige postene på Facebook skrev Sharif blant annet:

- Jeq skreiv igår at hvis jeg fikk 500 likes på innlegget mitt så kjører jeg fra Drammen til Kristiansand neste uke for å møte Steinar Olsen fordi han unngår å svare meg så neste uke skal jeg sette meg i bilen å møte Steinar Olsen i Kristiansand.

- Steinar Olsen, Du Olsen du Olsen du er Ikke GO Jeg veit du ikke sover om natt og ikke får RO Jeg veit du er rik og har millioner av PENGA Men vit en ting, neste uke blir du tatt på SENGA Jeg heter TOMMI Derfor kommer Jeg Ikke til å bruke GUMMI Jeg håper du SKJØNNER Jeg håper du ikke RØMMER Når Jeg kommer til kristiansand Som er en fantastisk by i vårt vakkre LAND



- Du er en NARR Feige og gamle STEINAR I dag kjørte jeg helt fra Drammen Nei jeg skulle ikke ta deg i ENDETARMEN.»

Elden: - Ikke brutt straffeloven

Sharif er anklaget etter straffelovens paragraf 266 som går på hensynsløs atferd. Men dekkselgeren er ikke bekymret:

- Jeg har ikke godtatt forelegget på 20.000 kroner, sier han til Dagbladet.

Sharif forsvares av stjerneadvokaten John Christian Elden, som tidligere har ment at sivilsaken var unødvendig fordi Sharif la seg flat og beklaget sine handlinger.

John Christian Elden forsvarer Tommy Sharif. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Sharifs advokat, John Christian Elden, mente sivilsaken var unødvendig, da Sharif allerede hadde lagt seg flat og godtatt å betale oppreisning til Olsen på 130.000 kroner. Med henvisning til straffesaken sa han følgende:

- Han fikk et tilbud om forelegg før påske, men vi har avvist dette. Vi mener Sharif er i sin fulle rett til å stille kritiske spørsmål om Stormbergs drift og strategi, og at han ikke har brutt straffeloven ved sin kritiske og til tider upoetiske opptreden, skrev Elden i en mail til Fædrelandsvennen i april.

Dersom Sharif skulle bli dømt til å betale forelegget, men nekter å gjøre det, kan ha ende med 40 dager i fengsel.