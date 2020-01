Tommy Sharif stevnet for ærekrenkelse av Stormberg-eier

Stormberg-eier Steinar J. Olsen har stevnet Tommy Sharif for ærekrenkende og hensynsløs atferd. Bakgrunnen er Facebook-innlegg Sharif har lagt ut om ham.

I en rekke innlegg på Facebook siden september i fjor har dekkforhandleren blant annet hevdet at turtøyprodusenten utnytter Nav-systemet og at eieren har syltet ned penger i Kina, skriver Dagens Næringsliv.

Olsen flere ganger bedt om at innleggene slettes, noe Sharif først avviste. Men før jul snudde han og skrev på sin profil at han beklaget og tilbød seg å slette innlegg.

Lille julaften, få dager etter at innlegget ble publisert, ble likevel stevningen sendt. Olsen skriver i en epost til avisa at de registrerer at Sharif ikke ønsker at saken ender i retten. Samtidig er han av den oppfatning at Sharif ikke har forstått alvoret.

«Vi mener derfor han må svare for seg i retten og ansvarliggjøres for den netthetsen og sjikanen han har stått bak. Det skal ikke være slik at noen måned etter måned kan hetse og plage andre i sosiale medier uten at det får konsekvenser for dem», skriver turtøyprodusenten.

– Jeg kommer tilbake med mer informasjon, men det er helt utrolig at Steinar Olsen ikke gir seg selv om jeg var villig til å betale hele kravet hans på 130.000 kroner, skriver Sharif i en kommentar på Facebook.

