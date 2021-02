Toppolitikeren vekker avsky: - Kvalmende, ynkelig og ufattelig grusom

Trump-favoritten, republikaneren og QAnon-tilhengeren Marjorie Taylor Greene, sjokkerer på nytt.

NEW YORK (Nettavisen): I en fersk video som den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene har lagt ut på Twitter, henger hun opp en plakat der det står: «Det finnes TO kjønn: MANN OG KVINNE - Stol på vitenskapen».

Se videoen her:

- Ødelegger kvinners rettigheter

Skiltet hun har hengt opp inne i kongressbygningen i Washington, har hun plassert på veggen like overfor inngangsdøren til den demokratiske politikeren Marie Newman, som har en datter som er transperson.

Newman jobber nå for en ny lovgivning som gir mer likhet for transpersoner, noe Marjorie Taylor Greene slettes ikke liker.

- Vår nabo, representanten Marie Newman ønsker å få vedtatt den såkalte «Equality» Act for å ødelegge kvinners rettigheter og religionsfriheten.

- Jeg tenkte at vi kunne henge opp våre, slik at hun kan se på det hver gang hun åpner døren sin, skriver Greene på Twitter, der hun viser frem videoen.

- Facebook slettet video

Plakaten og videoen kom som et direkte svar på at Marie Newman plasserte transflagget utenfor kontoret til Taylor Greene tidligere på dagen.

I videoen til Newsman, som ifølge henne selv ble slettet av Facebook fordi den gir uttrykk for hatefulle ytringer, men som fortsatt ligger ute på Twitter, plasserer hun transflagget over gangen rett utenfor døren til Taylor Greene.

- Vår nabo, @RepMTG, prøvde å blokkere likhetsloven fordi hun mener det å forby diskriminering av transamerikanere er «ekkelt, umoralsk og ondt».

- Jeg tenkte vi skulle sette opp Transgender-flagget vårt, så hun kan se på det hver gang hun åpner døren 😉 skriver Newman.

- Sønnen din hører ikke til i min datters garderobe

Taylor Greene er en ihuga motstander av det nye lovforslaget og twitterfeeden hennes de siste dagene er fulle av meldinger om forslaget.

- Vi elsker alle barna våre og støtter dem. Men den biologiske sønnen din hører IKKE til i garderoben eller idrettslaget til døtrene mine, skriver hun blant annet på Twitter.

«Kvalmende, ynkelig og ufattelig grusom»

Taylor Green får også mye kritikk for å ha hengt opp plakaten utenfor kontoret til Newman.

- Representanten Newman's datter er en transperson, så dette er et direkte angrep på hennes familie. Avskyelig, skriver journalisten Aaron Rupar på Twitter.

Newmans partikollega i kongressen, den demokratiske representanten Sean Casten, kaller plakaten til Greene for «kvalmende, ynkelig og ufattelig grusom», skriver Washington Post.

Her er et bilde Marie Newman selv har lagt ut av seg selv og familien på Instagram. Datteren, Evie Newman, er midt i bildet:

Equality Act har sterk støtte blant Demokratene måte både i Representantens Hus og Senatet, skriver avisen. I januar i år opphevet også president Joe Biden forbudet som Donald Trump innførte mot transpersoner i USAs væpnede styrker.

Trump: - Jeg elsker Marjorie Taylor Greene

Greene, som i begynnelsen av februar ble fjernet fra alt komitéarbeid i Kongressen, har blant annet støttet opp om konspirasjonsteorien QAnon, antydet at flere masseskytinger var iscenesatt, og hevdet at Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, er skyldig i landssvik og bør henrettes.

En kilde har tidligere uttalt til Daily Mail at Donald Trump har svært mye til overs for Marjorie Taylor Greene.

- Donald elsker Marjorie og legger ikke skjul på det. Han kalte henne en stigende stjerne, og nå kan Marjorie skryte av at hun er den kvinnelige versjonen av Trump, sier kilden til avisen.

Under et folkemøte tidligere i år sa Trump følgende om Marjorie Taylor Greene;

- Jeg elsker Marjorie Taylor Greene. Ikke kødd med henne.

Kommende søndag skal Trump etter planen komme med en avklaring om sin fremtid i partiet under et , et av USAs største årlige konservative møter.

