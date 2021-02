Toppsjef stakk til utlandet for å ta vaksinen: Måtte gå på dagen

Reise til De forente arabiske emirater av «personlige årsaker».

Styret i det kanadiske selskapet The Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) har godtatt administrerende direktør Mark Machins oppsigelse. Det skriver The Wall Street Journal.

Machin hoppet nemlig over køen for å få koronavaksine, og reise til De forente arabiske emirater for å få vaksinen. Han skal sammen med sin partner ha fått vaksinen fra Pfizer og BioTech. Toppsjefen skal ifølge WSJ ha fortalt at han brukte lokale forbindelser for å få tak i vaksinen.

Les også: Helsebyråden ber Oslo-folk teste seg når de kommer hjem fra vinterferie

Da avisen tok kontakt med CPPIB uttalte en talsperson på vegne av Machin at han hadde personlige grunner for reisen til Midtøsten.

- Jeg kan forsikre deg om at ingen innflytelse ble brukt for at han skulle få vaksinen, sa talspersonen.

Nå har imidlertid selskapet, som er Canadas største pensjonsfond, snudd. Det er usikkert om Machin ble bedt om å si opp jobben eller om han gjorde det frivillig, men han går uansett på dagen.

Les mer: FHI vurderer helomvending i vaksinestrategien: - Jeg er lettet

Talsperson for finansminister Chrystia Freeland, Katherine Cuplinskas, opplyser at ministeren snakket med CPPIBs styre om turen torsdag kveld, og skal da gjort det tydelig at «kanadiere stoler på CPPIB og forventer at de holder en høyere standard».

- Vi er veldig skuffet over denne hendelsen, og vi støtter den raske avgjørelsen som er tatt av styret, sier Cuplinskas til WSJ etter det ble kjent at Maschin går av.

Kanadiske myndigheter anbefaler alle borgere om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Den anbefalingen har ifølge The Star vart i nesten ett år.

Reklame Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere