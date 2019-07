Tør du servere reker uten hvitvin i sommer?

Fredagsbrus med kolleger. Fotballkveld uten en øl i hånda. Parmiddag med saft på bordet. Og reker uten hvitvin.

Av Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til

Det er mange anledninger som det nærmest er umulig å se for seg uten alkohol.

De fleste av oss kjenner oss igjen i at det å takke nei til alkohol kan være vanskelig og at motivene dine raskt blir etterspurt.

Ofte eksplisitt: «Hæ? Er du gravid?». «Er du på slanker’n?».

Eller implisitt, som en mistenkeliggjøring, at du ikke helt ønsker å være med på festen, at du er sterkt troende og derfor ikke drikker, eller at du er generelt kjip og kjedelig.

Høysesong for drikking

Alkoholen har en naturlig og selvfølgelig plass i mange situasjoner. Det å drikke alkohol blir sett på som det normale, det å ikke drikke er det unormale.

Vi har en sterk alkoholnorm i Norge, som blomstrer nå på sommeren.

På sommeren endrer vi på de vante drikkevanene våre. Vi skal ikke på jobb dagen etter, barna skal ikke kjøres på fritidsaktiviteter og vi vil unne oss litt ekstra. Resultatet er at vi drikker oftere, og vi drikker mer enn vi gjør til vanlig.

Det ser vi på salgsstatistikken. Salget av alkohol øker hver sommer, spesielt når det er pent vær.

Sommerdrikkingen får konsekvenser

Det er lov å kose seg litt ekstra i ferien, men økt alkoholbruk om sommeren har også noen vonde og vanskelige sider.

Hver sommer får mange tusen barn ubehagelige opplevelser fordi mamma eller pappa drikker for mye. Det kan handle om voksne som drikker så mye at de forandrer seg og blir skumle. Men det kan også handle om ensomheten barn opplever når de stadig erfarer at alkoholen blir prioritert foran dem. Når det blir viktigere å skåle i hvitvin enn å se på hoppet fra bryggekanten, eller når pappa må sove ut gårsdagens hagefest i stedet for å bli med på fisketur søndag morgen.

Det er viktig for barna at vi utfordrer alkoholnormen og gjør det lettere å velge alkoholfritt.

Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til. Foto: Julianne Leikanger/pressebilde

Men det er også viktig for oss voksne. Noen har vonde minner knyttet til alkohol, mens andre kanskje er i ferd med å utvikle et alkoholproblem. For dem kan et glass vin på brygga tirsdag kveld være enda et skritt på veien ut i en tøff periode.

Derfor må det være lov å si: I kveld drikker jeg ikke.

Kan du være en annerledes-vert?

Det er ikke lett å takke nei til alkohol i et samfunn som elsker øl, vin og annen alkoholholdig drikke.

Men løsningen på problemet finnes hos deg og meg. Det aller enkleste vi kan gjøre er å kjøpe inn alkoholfrie alternativer, og gi uttrykk for at det er like naturlig å velge dem som alkoholen.

Hva med å bli den verten som setter begge deler på bordet - slik at gjestene kan velge å bytte ut et eller flere glass vin med noe uten alkohol? Det er ikke lenger slik at Mozell og Munkholm er de eneste alternativene.

Alkoholfri-hyllene på polet og i andre butikker vokser for hver dag, og her finner du noe som passer til enhver anledning. For noen ganger passer det å drikke alkohol, men av og til passer det ikke.

PS: Vinmonopolet anbefaler sitronlimonade, fruktig hvitvin eller syrlig eplemost til rekene.