Tør du si ifra hvis naboen drikker for mye?

For altfor mange barn byr ikke sommeren på de gode opplevelsene den burde gjort.

Fellesferien er over, men mange familier slapper fortsatt av på hytta, campingplassen, eller ved et basseng i Syden.

Ofte koser vi voksne oss litt ekstra med god mat og drikke i ferien, men for enkelte blir det litt vel mye kos. En ny undersøkelse fra alkovettorganisasjonen Av og til viser at nesten ett av ti barn opplever at mamma eller pappa drikker for mye i ferien. Dette er urovekkende høye tall.

P4-programleder Michael Andreassen er en av dem som har fortalt om hvordan hans alkoholforbruk gikk utover familien i ferien. For ham ble alkohol noe han trengte for å være «normal og vanlig». Han var opptatt av å være en god pappa, og har sagt til Dagbladet at «det var en kamp om å prøve å finne en balanse hvor jeg drakk nok til å være frisk, men ikke for mye til å ikke være en bra pappa».

Forandringen gjør barna utrygge

Barn merker fortere forandringene enn vi voksne, selv etter bare et glass eller to. Vi smiler litt mer, er mer høyrøstede og litt blankere i øynene. For noen barn kan det oppleves som skremmende, selv om det ikke er snakk om fyll. Mamma eller pappa er ikke sånn som de pleier å være, og barna skjønner ikke hvorfor. De kan bli utrygge og engstelige.

På ferie kan dette oppleves ekstra ugreit. Familien er på et nytt sted, kanskje i et nytt land, hvor barna ikke kjenner noen eller forstår språket. Da blir det ekstra skremmende hvis mamma eller pappa drikker for mye.

Vendepunktet

Samme undersøkelse viser at nesten fire av ti av kvinner, og nær én av tre menn, har reagert på andres alkoholbruk rundt barn. Undersøkelsen sier ikke noe om disse har grepet inn, eller tatt kontakt med de som drakk for mye.

For Michael kom vendepunktet i mars 2012. Da hadde familien vært på ferie i Egypt, og det hadde vært så mye drikking og krangling at andre etter hvert la merke til det og grep inn. Michael fortalte til VG at han syntes det var fantastisk at noen turte å si ifra. For da snudde alt. Noen dager senere var han på avrusning.

Krevet mot å gripe inn

Over 90 000 barn vokser opp i et hjem der én eller begge foreldrene drikker for mye. Mange av dem som har vokst opp med en mamma eller pappa med alkoholproblemer, forteller at det aller verste var at ingen andre voksne turte å gripe inn.

Av og til sitt råd er å snakke med foreldrene dersom du ser barn som sliter på ferie. Riktignok når foreldrene er edru og den verste feststemningen har gitt seg.

Det krever mot å ta opp andres alkoholbruk med personer du kanskje ikke kjenner så godt. Allikevel kan det gjøre at noen voksne får en vekker. Og at flere barn får gode ferieminner.





Her kan du få hjelp:

Har du vokst opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer, kan du kontakte Blå Kors kompasset for råd og veiledning.

Organisasjonen Barn av rusmisbrukere har en chattetjeneste for deg som lever tett på noen med rusproblemer. Du kan chatte gratis og anonymt her.