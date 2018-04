Tor Mikkel Wara: - Tiden var inne, nå er barna blitt voksne

Norges nye justisminister Tor Mikkel Wara verner godt om sitt privatliv.

STORTINGET (Nettavisen): Slottsplassen onsdag klokken 15.40 var det ikke lenger noen tvil.

Ny justis-, beredskaps- og innvandringsminister er Tor Mikkel Wara (53). En godt bevart hemmelighet for hele presse-Norge og de fleste andre.

De sorte solbrillene var borte.

Ved siden av statsminister Erna Solberg vinket han smilende til den eldre damen på første rad, midt i pressekorpset.

Det er gått 25 år - og noen ektstra kilo - siden Frps dramatiske landsmøte på Bolkesjø, også kalt «Dolkesjø».

Da forlot liberalisten Wara rikspolitikken.

Hemmelighetsfull

- Det vil jeg ikke svare på, svarte Wara Nettavisen på spørsmål om han tidligere har blitt spurt om å ta plass rundt Kongens bord.

Det ville heller ikke statsminister Erna Solberg (H).

- Jeg har ikke blitt spurt om å bli justisminster før, svarte Wara litt senere.

STRATEG: Wara har levd av å gi andre PR-råd. Kommer han til å følge sine egne råd, tro?

Nettavisen snakket med Tor Mikkel Wara rett etter at han var ferdig med sin stortingsdebut, 27 timer etter at han offisielt ble utnevnt som justisminister.

- Hvordan har det vært?

- Det har vært veldig hektisk, litt slitsomt og veldig moro.

- Fikk du sove noe i natt?

- Ja, jeg sov fordi det var en veldig slitsom dag i går, men det ble en sen kveld og jeg måtte tidlig opp for å være i NRK klokken 07.

Voksne barn

- Nå har du hatt din debut i Stortinget. Hvordan synes du det gikk?

Ikke noe å si på dette bukket.

- Jeg synes det gikk bra. Det er jo en utfordring å på noen få timer skulle håndtere tre saker, men du får så god hjelp fra departementet og jeg har også fått god hjelp fra mine kolleger i Frp og ikke minst Per Sandberg, så jeg følte jeg var så godt forberedt som det er mulig å være på så kort tid.

- Hva gjorde at du landet på å takke ja til å bli statsråd denne gangen?

- For det første så tenkte jeg meg litt om, jeg måtte sove på det en natt, fordi det er en utsatt posisjon og en krevende jobb. Det krever veldig, veldig mye. På den annen side, det var veldig morsomt å bli spurt, jeg tror jobben er morsom og jeg tror på dette regjeringsprosjektet som Høyre, Frp og Venstre har. Og så passet det sånn familiemessig.

- Hvordan da, tenker du?

- Voksne barn.

- Hvor gamle er de?

- Den yngste er 19 år.

FAMILIEN: Den nyutnevnte justisministeren fikk både blomster og klemmer av familien på Slottsplassen. De sa til Nettavisen at de ikke ønsket noe omtale.

- Nå er søkelyset til å leve med

- Hvilke betenkeligheter har du hatt i forhold til å havne i offentlighetens søkelys?

- Jeg var i offentlighetens søkelys for 25 år siden og syntes det var veldig morsomt. Men da var jeg i midten av 20-årene. Da synes du alt sånt er morsomt. Jeg vil snu det rundt og si at det har vært deilig å være utenfor offentlighetenes søkelys da jeg hadde familie og barn. Det handler om å få vokse opp uten å ha det kamerafokuset hele tiden. Men nå som de ikke skal bo hjemme, så kan jeg gjøre det igjen. Det er ikke så morsomt med medias søkelys som da jeg var 25, men det er til å leve med, sier Wara.

To fartsbøter

Den nye sjefen for lov og orden sier han har et plettfritt rulleblad, men at han har tråkket på gasspedalen litt for fort to ganger.

- Førte noen av hendelsene til at du mistet lappen?

- Nei.

- Hvor fort kjørte du, da?

- Begge deler var utenfor tettbygde strøk, den ene gangen fanget opp av et kamera på motorveien, den andre gangen i Finnmark.

- Var det på scooter, eller?

- Nei, nei, det var i bil, ler Wara.

Han forteller at det ga noen prikker på førerkortet.

- Men det er så lenge siden at nå er de nok borte.

NYTT KONTOR: Wara smykker sitt nye kontor i Nydalen med både modellfly og blomster.

- Enormt ansvar

- Hvilket prestasjonspress føler du på?

- Det er et stort prestasjonspress, men det er også et enormt ansvar fordi alt du gjør har konsekvenser. Hele tiden. Hele døgnet. Det skal tas avgjørelser som får konsekvenser. Det gir et stort press. Men det tror jeg er riktig. Du skal ta dette på alvor. Dette er en alvorlig jobb.

- Hvordan skal du håndtere presset?

- Jeg får god hjelp fra departementet. Og prosjektet – det jeg vil oppnå – er allerede definert i Jeløya-plattformen. Jeg er på jobb for en regjering, jeg skal ikke gjøre dette alene.

KLASSIKER: I 1989 ble Wara ansett som kronprins i partiet. - Jeg er ikke lenger kronprins, slo han fast onsdag.

«Å bli politiker er omtrent som å prostituere seg ...»

«Høyres konservatisme tiltrekker meg ikke. Høyre går jo til og med inn for å bevare det bestående sosialdemokratiske samfunn,» sa unge Wara til Aftenposten i mars 1991.



Om det å være politiker, uttalte Wara til Bergens Tidende (BT) i juni 1993:

«Å bli politiker er omtrent som å prostituere seg. Først gjør du det for moro skyld, så blir du presset til det, og til slutt kan du like godt ta betalt for det.»

«Folk som jobber svart, stjeler ikke fra andre, de prøver bare å holde på det som er sitt. Det er en form for økonomisk selvforsvar,» sa Wara til Økonomisk Rapport i august 1989.

Wara uttalte til Aftenposten i 1993 at:

«Ja, jeg vender tommelen ned for en politikk som spiller på fremmedfrykt. (...) Jeg tror det er viktig at alle politikere bruker tid til å understreke de positive effekter for å forebygge rasisme.»

- Det er noen ting jeg ikke ville gjort …

- Når du ser tilbake på en del av uttalelsene dine for 25 år siden, hva vil du si til «Unge Wara»?

- Nei, altså, det er noen ting jeg ikke ville gjort ... På den annen side er det viktig å huske på at det var en annen tid. Frp var et annet sted. Og jeg må være ærlig å si at veldig mye av det vi gjorde, handlet om å få medieoppmerksomhet. Frp var et parti som slet med å komme i media, bli omtalt, så vi gjorde en del ting som man i dag ikke trenger - eller bør - gjøre, erkjenner han.

VELKOMST: Wara ble tatt imot av parlamentrisk leder Hans Andreas Limi da han kom til Stortinget torsdag. Limi var generalsekretær i Frp fra 1988 til 1994 og sier om Bolkesjø-møtet, ifølge forfatter Gunnar Ringheim: - Ingen som hadde en viss oversikt over hva som foregikk i partiet, trodde de kunne vinne frem.

Om Støre

- Din forgjenger Sylvi Listhaug havnet stadig i klynsj med Ap-leder Jonas G. Støre. Hvordan tror du debatten mellom deg og han kommer til å bli?

- Vi representerer to ulike partier. Og det skal være en såpass engasjerende debatt at folk ser forskjell på partiene. Når det er sagt, håper jeg på et samarbeid. Det er jo slik i norsk politikk at de aller fleste sakene er vi enige om.

Tor Mikkel Waras Facebook-side har også sett sin spede begynnelse.



- Hvem skal styre den?

- Det vet jeg ikke riktig ennå. Jeg har ikke fått på plass mitt mannskap rundt meg, forklarer han.

BRATT LÆRINGSKURVE: Justisministeren nileste manus i sin stortingsdebut. Han fikk ros av opposisjonen for å være oppdatert på mange detaljer på kort tid.

- Så du kommer ikke til å gjøre det selv?

- Jeg kommer i all hovedsak til å engasjere meg i det selv, men det kan være behov for en moderator av og til.

- Hva gleder du deg aller mest til i den nye jobben?

- Jeg gleder meg til å bli med på et godt prosjekt, regjeringsprosjektet.

Om KrF: - Har ingen egne tricks



HAR SKVÆRET OPP: Slik så de ut i 1988.

- Hva skal du gjøre for å få KrF med på laget?

- Jeg har ingen egne triks for det, men jeg tror det er viktig å være konstruktiv og saklig. Jeg tror ikke de ikke vil være med oss, men de vil gjøre det som er riktig for dem. Og det ønsker vi også.

- Men tror du det vil styrke regjeringen at KrF blir med?

- Vi trenger jo KrF eller et annet parti for å få flertall på Stortinget.

- Men inn i regjeringen ...?

- Der må jeg henvise til det partilederen har sagt, med en klart invitasjon som kom allerede i 2013. Den er ikke trukket tilbake.

«Wara» - ikke i Folkeregisteret

Nettavisen gjorde onsdag et søk på «Tor Mikkel Wara» i skattelistene, uten å få noe treff. Hans storesøster fortalte oss at hun bruker både «Wara» og «Vara».

- «Wara» står ikke registrert i Folkeregisteret. Kan du forklare hvorfor?

- Jeg skriver og signerer navnet mitt slik: «Wara», men det står ikke i Folkeregisteret. Det er egentlig et finsk navn, mine forfedre kom fra Finland rundt 1830-tallet. Det opprinnelige var «Vaara», men så er det ulike skrivemåter på norsk, sprunget ut av det samme navnet.

GEMYTTLIG: Ingen tvil om at det er god stemning mellom Frps justisminster og statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

- Kjenner Sveinung fra før

- Har du sett Utøya-filmen?

- Nei, men den skal jeg se veldig, veldig raskt.

-Ja, du har jo ansvaret for beredskapen i landet.

- Ja, så det er viktig, jeg skal se den.

- Hva blir dine kampsaker?

- Jeg har regjeringens plattform å styre etter, jeg har ikke egne, personlige kampsaker.

- Hva tenker du om samarbeidet med statssekretær Sveinung Rotevatn (V)?

- Det gleder jeg meg til. Jeg kjenner Sveinung fra før, så det gleder jeg meg virkelig til.

STOLT ØYEBLIKK: Både statsministeren og den ferske statsråden smilte fra øre til øre.

Offentliggjør Waras kundeliste



Wara fikk mange spørsmål om sin PR-bakgrunn og hvorvidt han kunne komme i interessekonflikter i sin nye rolle.

Les også: Enda en minister fra First House

First House opplyste onsdag at Wara har solgt alle aksjene sine i selskapet og offentliggjorde mange av hans kunder.

Du kan se oversikten, som omfatter Politiets fellesforbund, her.

- Raus, intelligent og morsom

Siv Jensens tidligere høyre hånd, nå partner i First house, Ole Berget, kjenner Wara godt.

Inntil onsdag var de kollegaer, og vi observerte ham på Slottsplassen da Norges nye justisminister for aller første gang ble presentert.

- Tor Mikkel Wara er en raus, intelligent og morsom person. Han er faglig dyktig i alt han gjør, og er usedvanlig flink til å samarbeide med de han har rundt seg. Det er genuint vanskelig for meg å finne superlativer som er positive nok for å beskrive han, sier Berget til Nettavisen.

- Wara kommer til å sette seg inn i detaljene, være løsningsorientert og handlekraftig, tror Berget.

- Hvilke forventninger har du til ham som statsråd?

- Jeg mener Norge har fått en veldig dyktig justisminister. Han kommer til å sette seg inn i detaljene, være løsningsorientert og handlekraftig. Dessuten er han etter mitt syn, en av Norges beste retorikere. Jeg gleder meg veldig til debattene.

- Hvor lenge tror du han blir på post?

- For en mindretallsregjering er det alltid vanskelig å spå hvor lenge statsråder blir sittende. Jeg tror han blir en veldig dyktig justisminister både for Norge og regjeringen, sier Frps tidligere kommunikasjonssjef.

