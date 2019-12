Tor Mikkel Wara har fått ny jobb: - Det føles som å komme hjem

Karantenetiden er over for Tor Mikkel Wara (Frp).





Frps Tor Mikkel Wara var justis- og beredskapsminister fra 4. april 2018 til 29. april 2019.

Les også: - Tiden var inne, nå er barna blitt voksne

Det slo ned som en bombe at hans samboer Laila Bertheussen ble koblet til truslene rettet mot Wara og gjorde at han trakk seg av hensyn til familien.

Nå skal Wara jobbe for PR-byrået First House, slik han gjorde før han ble justisminister.

- Det føles som å komme hjem. Jeg ser fram til å igjen jobbe med dyktige kolleger i det jeg anser som Norges sterkeste kommunikasjonsmiljø, sier Wara i en pressemelding.

Han har hatt saksforbud i tråd med bestemmelsene i karanteneloven.



- First House representerer et kommunikasjonsfaglig mangfold, med rådgivere som har erfaring fra ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Felles for våre rådgivere er høyt faglig nivå, ledererfaring, stort engasjement og godt humør. Med Tor Mikkel styrker vi laget med en varm, raus og humørfylt lagspiller til glede for både kunder og medarbeidere. Vi har savnet Tor Mikkel, sier Ketil Lindseth, leder av samfunnsavdelingen i First House.

Vedtaket

29. april kom nyheten om at han skulle tilbake til sitt eget PR-byrå, etter at han var ferdig med seks måneders karantene.

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embetet som statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet til egen næringsvirksomhet,» heter det i brevet datert 12. april.

I tillegg til seks måneder karantene «i forbindelse med din overgang fra embetet som statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet til egen næringsvirksomhet», står det at Wara ilegges saksforbud i ytterligere 12 måneder - til 30. september 2020.

Hos Riksadvokaten

Saken mot Laila Anita Bertheussen har landet på Riksadvokatens bord. Hun har ikke erkjent straffskyld for noen forhold.

Hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

– Jeg kan bekrefte at forslag om påtaleavgjørelse er oversendt til Riksadvokaten, sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til TV 2.

En rekke hendelser

Bertheussen ble 14. mars siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år.

Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker som hadde funnet sted ved parets bolig, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Wara trakk seg samme dag seg som justisminister.

Sakene inkluderer branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus i januar, funn av en mistenkelig gjenstand bundet fast i bilen utenfor huset i februar og funn av et truende brev i mars.

I tillegg ble det i desember i fjor tegnet hakekors og skrevet ordet «rasisit» på huset og bilen til Wara.