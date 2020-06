Torbjørn Røe Isaksen åpner for comeback etter åtte års «pappaperm»

Torbjørn Røe Isaksen sier at han håper det er mulig å ta fire eller åtte års «pappaperm» fra politikken og fortsatt være aktuell for toppverv senere.

I forrige uke sa han til den borgerlige avisen Minerva at han vil ut av toppolitikken, som han har vært i siden han ble Unge Høyre-leder i 2004. Hovedgrunnen er at han vil bruke mer tid med barna.

41-åringen hatt ministerposter siden Erna Solbergs første regjering i 2013. Først som kunnskapsminister, deretter næringsminister og nå som arbeids- og sosialminister.

– Jeg vil ikke at ungene mine skal tenke at det er normalt at pappa kjører sort bil til jobben, sier Røe Isaksen til Vårt Land.

Derfor stiller han ikke som kandidat til Telemark Høyres stortingsliste i 2021. Og han takker nei hvis Erna spør enda en gang om han vil bli statsråd.

På spørsmål om man kan ha åtte års «pappaperm» fra toppolitikken, svarer han:

– Jeg tror det går. Jeg håper at det går an.