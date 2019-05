Torfinn blir innestengt mellom to bomstasjoner

- Folk er rasende, og har lyst til å flytte, sier Oslo-beboeren, som frykter de store kostnadene ved å få to bomstasjoner utenfor døra.

Om en uke, den 1. juni, åpner 54 nye bomstasjoner i Oslo. Men to av bommene er plassert bare om lag 50 meter fra hverandre, i Fagerheimgata i bydel Grünerløkka.

Konsekvensen er at tre bygårder blir «stengt inne», og beboerne må betale hver gang de skal ut og kjøre. De som ikke har bompengebrikke, må betale i begge bommene.

- Den direkte konsekvensen er at vi ikke kan kjøre ut fra vår bakgård uten å kjøre gjennom minst én av bommene. Det skal jo ikke være slik, sier tidligere styreleder og nåværende styremedlem i Sameiet Fagerheimgata 20, Torfinn Ørmen, til Nettavisen.

Det var magasinet Motor som først omtalte bommene.

TVUNGET: Torfinn bor i blokka til høyre i bildet, de med balkonger, og er tvunget til å kjøre gjennom de to nye bomstasjonene i Fagerheimgata. Nå ber han om å få kjøre ut på den andre siden av bygården. Dette bildet er fra før bommene ble satt opp. Foto: Google streetview

- Folk vil flytte

Ørmen forteller at det er sterke reaksjoner hos dem som bor i sameiet.

- Folk er rasende, og har lyst til å flytte. De sier at de blir kvalme bare de ser bommene som er montert opp rett utenfor bygården, sier han.

For siden Fagerheimgata har midtdeler, er det ikke mulig for beboerne å kjøre andre veien og dermed slippe bommene når de skal kjøre ut. Og når de kommer hjem må flere betale på nytt.

- Dette vil merkes. Folk føler seg forferdelig dårlig behandlet, sier Ørmen.

Prisen per bom uten bompengebrikke, blir 19 kroner. Med bompengebrikke blir prisen 15 kroner, og da betaler man bare for én av bommene ved passering.

- Kan løses på en time

Naboene har klaget på plasseringen av bommene, og har foreslått en løsning, men har fått avslag på fritak for bompenger.

RASENDE: Torfinn Ørmen sier naboene er forbannet etter å ha fått to bomstasjoner rett utenfor bygårdene deres. Foto: Privat

- Statens vegvesen (som har satt opp bommene, red. anm), har visst om disse problemene siden planene ble laget for over ett år siden, men de har ikke gjort noe, sier han oppgitt.

Løsningen beboerne foreslår er å stenge dagens utkjørsel fra sameiet til Fagerheimgata, og i stedet åpne opp en vei som går ut på baksiden av bygården, men som i dag er stengt med betongelementer.

- Løsningen er veldig enkel, og burde ta en time. Ved å åpne veistubben på baksiden, vil vår utkjørsel være rett inn i bydelen. For slik det blir med bommene, så er vi de eneste i hele bydelen som er på den andre siden av ringen, sier Ørmen.

STENGT: Disse betongelementene stenger en alternativ vei ut fra bakgården til sameiet i Fagerheimgata, som ville gjort at beboerne hadde sluppet bompenger om de ble fjernet. Foto: Privat

Han sier de heller ikke er spurt om å komme med innspill til plasseringen av bommene, men at de bare ble satt opp midt på natta uten et nabovarsel.

Vegvesenet: - Bommene blir

Statens vegvesen opplyser at de er godt kjent med naboklagene.

- Dette har vært en kjent problemstilling en stund, sier Kyrre Gran, transportfaglig ansvarlig i Oslopakke 3-sekretariatet i Statens vegvesen, til Nettavisen.

Gran forteller at Fagerheimgata er stedet der de har vurdert flest alternativer for plassering av bomstasjonene.

- Plasseringen ble vedtatt i desember 2017, så dette var en del av vedtaket som ble gjort politisk av bystyret i Oslo kommune, sier han.

- Men hvorfor må bomstasjonene stå så tett?

- Grunnen til at de står slik som de står, er at den nederste bomstasjonen i Fagerheimgata hører til indre ring som går langs Ring 2. Mens den øverste er der for å gjøre «bompengearm» mot Grefsen til et tett bomsnitt, sier Gran.

- Ser på løsninger

Han opplyser at Bymiljøetaten i Oslo kommune nå ser på løsninger for naboene.

- Bymiljøetaten ser på om det går å se på en endring av adkomst til disse bolig, sier han, men samtidig slår fast:

- Bommene blir.

Den nederste bommen i Fagerheimsgata vil kreve inn bompenger i begge retninger, mens den øverste bare vil kreve inn penger i retning Oslo sentrum.