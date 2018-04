Toronto-sjåfør siktet for ti tilfeller av overlagt drap

Den 25 år gamle canadieren som kjørte en varebil inn i en folkemengde i Toronto, er siktet for ti overlagte drap og 13 drapsforsøk.

Alek Minassian stakk av fra stedet etter at han mandag kjørte en hvit varebil inn i en folkemengde på et fortau. Han ble kort tid etter innhentet av politiet, og tirsdag ble han fremstilt for varetektsfengsling.

Med hendene på ryggen i håndjern og ikledd en hvit overall tok 25-åringen plass på anklagebenken. Han viste lite tegn til følelser og sa seg verken skyldig eller ikke skyldig. Neste gang han skal møte i retten er 10. mai.

Ifølge canadiske medier har Minassian ikke tidligere vært i politiets søkelys. Han har bodd i Toronto-forstaden Richmond Hill og vært student ved Seneca College. Medstudenter har beskrevet ham som en sosialt utilpass einstøing.

– Han holdt seg for seg selv. Han snakket egentlig ikke med noen, sier Joseph Pham til avisen The Star.

Ofre identifisert

Tirsdag ble også identiteten til det første av ofrene offentliggjort. Ifølge CBC News er det Anne Marie D'Amico, som jobbet for investeringsfirmaet Invesco.

– Våre tanker går til alle dem som ble rammet av denne tragedien, sier ledelsen i Invesco i en uttalelse og bekrefter at D'Amico var ansatt hos dem.

– Hyllet drapsmann

Det er uklart hvilket motiv han hadde for plutselig å styre varebilen inn i menneskemengden på et fortau fullt av fotgjengere i Toronto mandag ettermiddag.

Ifølge canadiske medier har han hyllet 22 år gamle Elliot Rodger på Facebook, men det er ikke fastslått med sikkerhet at kontoen som ble benyttet, var hans.

Elliot Rodger knivstakk og drepte i 2014 tre menn i California, før han skjøt og drepte to kvinnelige studenter og såret tre andre. Deretter kjørte han til en restaurant og skjøt og drepte en av gjestene der, før han kjørte ned en rekke mennesker i Isla Vista.

Ba om å bli drept

Under politijakten mandag viftet Minassian med en pistollignende gjenstand og ropte «drep meg» til politifolkene, noe som ble fanget opp av kameraene.

Polititjenestemannens svar var «jeg bryr meg ikke, legg deg ned».

– Det er helt tydelig at den mistenkte forsøkte å bli skutt. Han ville begå selvmord via betjenten, sier den pensjonerte politibetjenten Gary Clement til Reuters.

Clement roser politimannens håndtering av situasjonen, og det samme gjør Torontos politisjef Mark Saunders.

– Vi er opplært til å bruke så lite makt som mulig, sier Saunders.

