Torpedo hevder han fikk flere betalte oppdrag av Kjell Inge Røkke

- Jeg gleder meg til å fortelle alt i retten. Alle skal få vite hvilken person Røkke er, sier torpedoen til Nettavisen.

Tirsdag neste uke starter rettssaken hvor den kjente pengeinnkreveren Jan Erik «Jannik» Iversen står tiltalt for forsøk på grov pengeutpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke.

Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke til å betale ham et tosifret millionbeløp. Dette skal ha skjedd i perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018. Iversen ble da varetektsfengslet, men løslatt etter få dager, og ilagt besøksforbud mot Røkke og hans familie.

Ifølge politiet skal torpedoen ha presset Røkke med at han skulle offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren dersom han ikke fikk utbetalt penger. En rekke kjente personer må vitne i rettssaken.

- Fikk betalte torpedooppdrag

Iversen nekter for å ha gjort noe straffbart. Øvre strafferamme for grov utpressing er seks års fengsel.

- Jeg gleder meg til å fortelle alt i retten. Alle skal få vite hvilken person Røkke er. Han er en ynkelig og feig mann, uten ryggrad og står ikke for det han sier eller gjør. Hele Norge skal få vite alt han har gjort, sier Iversen til Nettavisen.

Nettavisen er kjent med at SMS-er Iversen skal ha sendt til den profilerte advokaten Arild Holden er en del av bevisbildet til politiet. Det skal ifølge Nettavisens opplysninger være snakk om hundretalls SMS-er som er sendt gjennom iMessage.

Iversen nevner også i en SMS-korrespondanse med Holden i desember 2017 at han har tatt på seg betalte torpedooppdrag for Røkke. I én SMS nevner han to konkrete oppdrag mot to forskjellige personer, én av dem er den dømte finansmannen Christer Tromsdal.

- Dette må jeg ta i retten. Jeg er kalt inn som vitne og kan ikke ta dette offentlig, skriver Holden i en SMS til Nettavisen.

Kjell Inge Røkke er fornærmet i saken, og skal ifølge politiet ha blitt presset for flere millioner kroner.

I 2006 ble Iversen dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet. Torpedooppdragene blir også tema når rettssaken starter tirsdag, og Iversen skal forklare seg.

- Kjell Inge (Røkke) har ringt meg flere ganger og gitt meg betalte torpedooppdrag. Jeg kommer ikke til å si noe mer enn det før rettssaken. Der skal alt komme frem. Hvilke oppdrag han har kontaktet meg om, og hvor mye som ble betalt, sier Iversen.

- I ett tilfelle, samme som dag som Tore Tønne døde, (se kort faktaboks om Tore Tønne-saken under) i desember 2002, hadde jeg også et møte med Røkke. Den kvelden ble jeg oppringt av en sekretær fra advokatkontoret til Ellen Holager Andenæs, som tidligere representerte ham. Sekretæren fortalte at Røkke ville ha et møte med meg og ba meg komme. I møtet fortalte Røkke at han ville at jeg skulle avbryte et oppdrag han hadde gitt meg.

Advokat Ellen Holager Andenæs har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Fakta Tore Tønne-saken ↓ Saken startet med Dagbladets oppslag om at Tore Tønne fikk 1,5 millioner kroner for å bistå Kjell Inge Røkke i forbindelse med Kværner-fusjonen. *Utbetalingen fra Aker RGI til Tore Tønne skjedde gjennom advokatfirmaet BA-HR. *Tore Tønne kjente ikke til den falske fakturaen. *Tønne tok sitt eget liv 21. desember 2002 *Norsk Presseforbund nedsatte et utvalg som gransket medienes dekning av saken. Der får Dagbladet kritikk for at dekningen av Tønne-saken ble for overdimensjonert, personfokusert og delvis var preget av manglende presisjon og nøyaktighet. *Også andre medier fikk kritikk i rapporten. Kilde: NTB

- Røkke er truet med media flere ganger

Røkke svarer Nettavisen gjennom sin bistandsadvokat John Christian Elden. I en mail skriver han følgende:

«Røkke har ikke behov for å utdele karakteristikker i media. Han er flere ganger truet med at media skal brukes til å sverte han, og vet at slike påstander har gått på sirkulasjon i ulike avisredaksjoner gjennom årene, men har ikke sett grunn til å betale noen penger til noen for å unngå dette.

Han vil svare for seg i retten, og har ingen problemer med det. De som mener å ha penger til gode hos ham, må sende fakturaer på vanlig måte og dokumentere det gjennom sine regnskaper og skatteoppgjør.»

Iversen svarer slik på Røkkes uttalelser:

- Vi får se hva som kommer frem i retten da, sier Iversen kort.

Benedict de Vibe representerer den tiltalte torpedoen. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

Advokat Benedict de Vibe er forsvarer for den kjente pengeinnkreveren.

- Iversen kommer til å forklare seg om sitt forhold til Røkke. Ifølge ham har de hatt et profesjonelt forhold fra år 2000. Disse spørsmålene må også Røkke svare på når han skal vitne i retten. Det de forklarer om det profesjonelle forholdet vil belyse bakgrunnen for kontakten i den tidsperioden tiltalen omfatter, sier de Vibe til Nettavisen.

- Hvilke oppdrag skal Røkke ha gitt din klient?

- Jeg ønsker ikke å si mer enn jeg har gjort nå. Det blir å forhåndsprosedere saken.

Nettavisen har spurt Elden om han selv har visst noe om den påståtte torpedovirksomheten mellom Iversen og Røkke, og hvordan han eventuelt fikk kjennskap til dette. Elden er kalt inn som vitne i saken.

- Jeg har hørt fryktelig mange påstander om ting folk skal ha gjort, eller erkjent, gjennom mitt advokatliv. De påstandene du nå tar opp høres ut til å være av de mindre alvorlige, skriver han i en SMS.

- Jeg har ikke peiling på hva jeg skal forklare meg om i retten. Det eneste politiet har sagt til meg er at de ikke vet hvorfor jeg er stevnet.

Stjerneadvokaten John Christian Elden er bistandsadvokat for Røkke. Elden skal også vitne i rettssaken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix (NTB scanpix)

SMS blir bevis i retten

Tekstmeldingene mellom torpedoen og advokat Holden blir tema i Oslo tingrett.

- Det er riktig at de står på bevisoppgaven til påtalemyndigheten og skal dokumenteres i retten. Men jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i dem, sier politiadvokat Terje Michelsen til Nettavisen.

- Jeg ønsker heller ikke å kommentere hvorfor de skal legges frem i retten. Det blir å forhåndsprosedere saken.

- Hva mener politiet om de påståtte torpedooppdragene tiltalte skal ha fått av Røkke?

- Han har valgt ikke å forklare seg for politiet. Det er en rett han har som siktet i en straffesak. Vi må bare forholde oss til hva tiltalte forklarer. Hvis torpedovirksomhet er en del av det han forklarer i retten så får vi håndtere det når det dukker opp, sier Michelsen.

- Er politiet kjent med at det angivelig skal ha vært torpedovirksomhet mellom Røkke og tiltalte?

- Det temaet ønsker jeg ikke å kommentere før rettssaken.

Ifølge politiet skal den kjente torpedoen blant annet ha møtt opp i Røkkes garasje ved Aker på Fornebu, hvor det angivelig skal ha kommet trusler. Garasjebesøket skal ha blitt fanget på video. Nettavisen er kjent med at Iversen skal ha stått parkert ved garasjeanlegget i flere timer.

Politiet mener også at Iversen har kommet med trusler via mail, telefoner og SMS-er.

Den profilerte advokaten Arild Holden er kalt inn som vitne i rettssaken. SMS-er han har sendt og mottatt i kommunikasjon med torpedoen blir lagt frem i retten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Da Røkke oppdaget Iversen, dagen han stod parkert like ved garasjen, oppfattet han situasjonen som truende, får Nettavisen opplyst. Sikkerhetspersonellet til Røkke skal ha reagert resolutt.

Nettavisen er også kjent med at Røkke engasjerte tidligere sjef for beredskapstroppen (spesialtrent politi), Anders Snortheimsmoen, for å bistå ham som sikkerhetsrådgiver. Han er ansatt i firmaet Sikkerhetsledelse.

Snortheimsmoen skal ha blitt bedt om å gjøre en konkret vurdering av Røkkes sikkerhet etter garasjekonfrontasjonen høsten 2017. Røkke skal fortsatt få bistand fra Sikkerhetsledelse, får Nettavisen opplyst.

Snortheimsmoen ønsker ikke å gi noen kommentarer i saken, og begrunner det med hans status som vitne i saken. Bistandsadvokat Elden skriver følgende i en mail:

«Det er riktig at Røkkes sikkerhetstjeneste reagerte med en anmeldelse i januar 2018 på det de oppfattet som en truende og akutt situasjon som påtalemyndigheten nå har tatt ut en utpressingstiltale for. Så vidt jeg kjenner til er sikkerhetssjefen innkalt som vitne om dette».

- Hva er årsaken til at du har presset Røkke for penger?

- Det stemmer ikke. Det har jeg aldri gjort, fastholder Iversen.

- Men du er tiltalt for utpressing for et større pengebeløp. Hvordan har dette seg?

- Jeg og Kjell Inge (Røkke) har noe uoppgjort. Det er mellom oss, og jeg har ønsket å bli enig med ham og gå videre. Men jeg har aldri presset ham for penger.

- Hva er årsaken til at du, ifølge politiet, ventet på ham utenfor garasjen ved Aker på Fornebu?

- Jeg ønsket å få til et møte med ham for å snakke om uoverensstemmelsen vi har hatt.

Nettavisen har tidligere fått bekreftet at Iversen og Røkke har forsøkt å få ordnet opp i en tidligere konflikt hvor torpedoen mener at Røkke skylder ham penger. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få klarhet i hva som er bakgrunnen for den påståtte Røkke-gjelden.

Politiadvokat Terje Michelsen (arkivfoto). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Stjernespekket i vitneboksen

Høsten 2018 skal det også ha blitt avholdt møter mellom Iversen og Røkke hos Advokatkontoret Elden i Oslo. Alle telefoner og elektroniske gjenstander måtte ligge igjen utenfor møterommet.

Arild Holden skal ha vært til stede på ett av møtene. Der skal Røkke, ifølge Nettavisens opplysninger, ha foreslått overfor Holden at det måtte komme i stand en løsning med Iversen. Elden skal ikke ha deltatt på noen oppklaringsmøter mellom torpedoen og milliardæren.

I januar 2018 ble Iversen siktet og pågrepet av politiet i Oslo. Utpressingssaken førte til at Røkke fryktet for livet sitt og hyret inn livvakt.

Politiadvokat Terje Michelsen har tidligere uttalt at politiet ser alvorlig på utpressingssaker.

- Strafferammen er på seks års fengsel. Det sier noe om hvordan samfunnet

ser på utpressing som alvorlig lovbrudd. Det er store mørketall på utpressingssaker. Det er mye politiet aldri får vite om, sa Nedrebø Michelsen til Nettavisen i begynnelsen av august.

- Dette skyldes trolig at selve utpressing skjer i det skjulte og at svært mange utpressingsofre frykter konsekvensene ved anmeldelse. Derfor er det viktig at de sakene som faktisk når politiet blir etterforsket på en grundig måte, og får en riktig avgjørelse i retten.

Advokat Ellen Holager Andenæs har tidligere hatt Røkke som klient. Hun er én av flere kjente advokater som må vitne i rettssaken (arkivfoto). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En rekke profilerte personer er kalt inn som Iversens vitner:

Stjerneadvokaten John Christian Elden, som tidligere har representert Iversen. De siste årene har han vært advokat for Kjell Inge Røkke.

Røkkes sønn og næringslivsleder Kristian Røkke.

Kunsthandleren Per Orveland, som har hatt tett kontakt med både Iversen og Kjell Ingen Røkke i en årrekke.

Stjerneadvokaten Morten Furuholmen, som tidligere har representert Orveland.

Christer Tromsdal, en profiler straffedømt finansmann som har hatt mye kontakt med Iversen. I mars ble han frikjent i en annen alvorlig straffesak. Den dommen er anket av påtalemyndigheten.

Kjendisadvokaten Ellen Holager Andenæs, som tidligere har representert Kjell Inge Røkke, blant annet i den mye omtalte båtsertifikatsaken, hvor Iversen også skal ha vært involvert. Iversen ble aldri etterforsket i saken.

For påtalemyndigheten er det Kjell Inge Røkke, advokat Arild Holden og Anders Snortheimsmoen som skal vitne.