Torpedo om mulig fengselsdom: - Da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen

Torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen står tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke. Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke for mellom 30 og 40 millioner kroner.

Torpedoen har hele tiden nektet straffskyld.

Iversen var i godt humør da han kom inn i sal 227 i Oslo tingrett, på sakens siste dag.

- Det er en gledens dag, det er helg og jeg kan gjøre hva jeg vil, for eksempel reise bort, sa han til en samlet presse.

- Det er ikke noe gøy å være her. Denne saken kunne vært avsluttet på en helt annen måte.

Kjell Inge Røkke vitnet i saken tidligere denne uken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forberedt på fengselsdom

- Hvordan var det å se Røkke igjen?

- Jeg har jo truffet ham flere ganger, senest på fredag før rettssaken på kontoret til Advokatfirmaet Elden. Han tok meg i hånden og ønsket meg lykke til.

- Han mente det var ubehagelig å se deg igjen.

- Ja, men hva skal han si ellers? Han klarte å lyve på det også.

- Er du forberedt på at det kan bli en fengselsdom?

- Ja, men da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen. Så det bruker jeg ikke energi på. Det er Røkke som er redd for å sitte inne.

Både før rettssaken startet, og underveis, har påstander haglet fra begge sider. Iversen har hevdet at han har tatt på seg flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Røkke har tilbakevist påstandene, og kalte det absurde påstander.

Politiet uttalte også til Nettavisen at de skal undersøke om det er grunnlag for å etterforske påstandene om torpedovirksomhet.

Torpedoen har flere ganger oppsøkt Røkke i garasjeanlegget på Aker på Fornebu, og tatt kontakt og oppsøkt sønnen Kristian Monsen Røkke på jobben. Ved ett tilfelle ble det en ren konfrontasjon mellom Røkke og torpedoen.

Hemmelige lydopptak

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingssituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge Elden og Iversens forklaring i retten, var det først etter VG-saken sommeren 2017 at torpedoen beskyldte Røkke for et uoppgjort forhold mellom de to.

Ifølge NRK har Elden tidligere uttalt at VG har latt seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, har tilbakevist disse påstandene.