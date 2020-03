Torsdagens korona-måling: Nordmenn har tillit til helsemyndighetene

Tilliten til styresmaktene er fortsatt høy i Norge. I Vestfold og Akershus er bekymringen for egen helse høyest i Norge.

I samarbeid med Infact har Amedia og Nettavisen en daglig måling av nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering. Når det gjelder sistnevnte, har den vært stabilt høy denne uken, og den tendensen fortsetter.

Torsdagens tall viser at nordmenns tillit til spesielt helsemyndighene er høy. På skalaen fra 1 til 5 har vi i snitt 3,69 tillit, noe som er opp 0,11 fra onsdag.

Også tilliten til politiske myndigheter har økt, og er nå oppe i 3,28 - mot 3,15 fra dagen før. Tilliten til statsminister Erna Solbergs ledelse ligger på 3,24.

Grafen under viser at tilliten til styresmaktene generelt er god.

- Utviklingen er fortsatt stabil. Det kan tyde på at vi har en grunnleggende tillit til at man klarer å håndtere denne krisen, sa professor Bernt Aardal til Nettavisen onsdag.

Frykten ligger også på et stabilt nivå, og vi er fortsatt mer bekymret for helsen til våre eldre slektninger enn vår egen helse.

Frykten for egen helse ligger på 2,27, mens frykten for eldre slektninger ligger på 3,8 på skalen fra 1 til 5.

Når det gjelder egen helse er det befolkningen i Vestfold og Akershus som er mest bekymret i Norge, med tall på henholdsvis 2,55 og 2,52. Minst bekymret er man i Agder der tallet er på 2,20.

Det er i Rogaland befolkningen er mest bekymret i Norge for våre eldre slektninger. Der ligger tallet på 4, mens Oslo-folket er minst bekymret med et tall på 3,74.

Til tross for turbulente økonomiske tider verden rundt, er nordmenn fortsatt relativt ubekymret for egen økonomi. Torsdagens tall ligger på 2,27, som er en nedgang på rundt 0,20 fra de to siste dagene.

- Vi er fortsatt lite bekymret for egen helse og økonomi. Kvinner er mindre ubekymret enn menn. De er litt mer bekymret for egen helse og for sine eldre slektninger, fortalte professor Aardal onsdag.

Her kan du se hvordan frykt- og tillit-indeksen har utviklet seg de siste dagene:

InFact-målingene baserer seg på daglige intervjuer med over 3400 personer over hele Norge. Målingene startet 12. mars. Feilmarginen er på 1,5 prosent.