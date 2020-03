Torsdagens korona-måling: Så stor del av Norges befolkning er svært bekymret for egen helse

Frykten i Norge er forsatt relativt lavt, men noen er mer bekymret enn andre.

I to uker har Nettavisen i samarbeid med Amedia og InFact, tatt temperaturen på det norske folks frykt for koronaviruset og tilliten til myndighetenes håndtering.

Undersøkelsene har vist at frykten blant befolkningen har holdt seg stabil. På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, er vi torsdag 2,55 bekymret for egen helse og 2,48 bekymret for egen økonomi.

Vi er altså ikke totalt sett ikke veldig bekymret, men dette er snakk om gjennomsnittet. Målingene er utført med over 3000 respondenter, som blir bedt om å rangere bekymring fra 1 til 5, der 1 er helt ubekymret og 5 er svært bekymret.

På spørsmål om hvor bekymret man er for egen helse, er det 6 prosent som svarer at de er svært bekymret. 17,8 prosent av befolkningen er helt ubekymret for egen helse.

7,3 av kvinner er svært bekymret, mens 4,7 prosent menn svarer det samme. 21,4 prosent menn og 14, 2 prosent kvinner er helt ubekymret.

LITEN FRYKT: Nordmenn er totalt sett ikke veldig bekymret for egen helse. Kvinner bekymrer seg litt mer enn menn. Foto: Infact/Nettavisen

Befolkningen i Buskerud er mest bekymret med et tall på 2,73 på skalaen fra 1 til 5, etterfulgt av Vestfold (2,68) og Østfold (2,66). Det er i Agder (2,33) og Innlandet (2,42) man er minst bekymret.

Eldre mennesker er i større grad bekymret for egen helse. 10,6 prosent av de over 65 år svarer at de er svært bekymret, mot bare 2,2 prosent av de mellom 18 og 29 år. 10 prosent av de over 65 år svarer at de er helt ubekymret for egen helse.

BEKYMRING: Eldre mennesker er mer bekymret for egen helse enn unge. Foto: Infact/Nettavisen

Frykten for helsen til våre eldre slektninger har hele veien vært vår største bekymring. Torsdag er vi 3,86 bekymret på skalaen fra 1 til 5, noe som er en økning på 0,1 fra onsdag.

Frykten har uansett vært relativt stabil siden målingene begynte, og er ikke spesielt høy. Det er imidlertid vår tillit til hvordan styresmaktene håndterer krisen.

Torsdag har vi 3,92 tillit til helsemyndighetene, 3,56 tillit til de politiske myndighetene og 3,66 tillit til Erna Solberg. Det er en økning fra onsdag på alle de tre områdene.

Professor Bernt Aardal tror at den relativt lave frykten har sammenheng med den høye tilliten.

- Det går nok på at folk tror på ting som er innført og ser kanskje at det hjelper, sa Aardal til Nettavisen onsdag.

- Alvoret blitt mer og mer tydelig for hver dag. Man ser at dødstall går opp flere steder, spesielt der man ikke tok viruset så alvorlig til å begynne med. Men i Norge er fortsatt dødstallene relativt lave, utdypte han.

