Torsdagens korona-nyheter

Hytteforbud, kongelig smitte og krisepakker har preget torsdag 19. mars.

Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alle korona-nyheter i disse dager. I denne artikkelen vil Nettavisen derfor forsøke å oppsummere de viktigste hendelsene som har skjedd i løpet av dagen.

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen forbyr folk å være på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Det gis ingen muligheter for dispensasjon. Justisminister Monica Mæland (H) sier at tiltaket kommer fordi det handler om å redde liv.

– Vi gjør ikke dette for å skape trøbbel for folk. Alle skal få lov til å reise så mye de vil på hyttene sine etter hvert, men akkurat nå må vi gjøre dette fordi det er blitt et problem, sier hun til NTB.

1552 bekreftet koronasmittede i Norge

129 nye tilfeller av koronavirus er bekreftet i Norge det siste døgnet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Totalt har 1.552 personer fått påvist viruset. Torsdag morgen var 102 korona smittede pasienter innlagt på sykehus. 24 pasienter er eller har vært innlagt på intensivavdeling. Til nå har totalt 34.583 personer blitt testet for koronaviruset, ifølge FHI.

Krisepakker

Stortinget er enige om styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under koronakrisen.

Fakta Fakta om Stortingets andre krisepakke ↓ Partiene på Stortinget ble torsdag enige om en andre krisepakke for å demme opp for koronakrisen. Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget: * Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder * Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien * Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig. * Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode. * Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres * Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. * Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger. * Partiene på Stortinget ble mandag enige om den første økonomiske pakken for å demme opp for koronakrisen. * Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 20. mars og 27. mars.

Det er også enighet om en bred tiltakspakke for luftfarten i Norge. Seks partier på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Ny utsettelse av Premier League

Premier League bekrefter selv at de fortsatt har som mål å fullføre sesongen, men bekrefter også at ligaspillet utsettes ytterligere med flere uker. Klubbene står nå sammen i å finne en måte å kunne fullføre sesongen så fort det er trygt å gjøre det.

Flere døde av viruset i Italia enn i Kina

427 personer har det siste døgnet mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Italia. Dermed har landet passert Kina i antall døde. Totalt har Italia nå registrert 3405 virusdødsfall, høyere enn det offisielle tallet i Kina, som står på 3245.

Fyrst Albert av Monaco koronasmittet

Fyrst Albert av Monaco er smittet av koronaviruset, opplyser representanter for hoffet. Fyrsten er ikke alvorlig syk.

Det er ikke kjent at andre kongelige har blitt smittet av viruset. Fyrsten kan dermed være den første kongelige personen som har fått bekreftet koronasmitte.

Kraftig hopp i oljeprisen

Prisen på amerikansk lettolje (WTI) stiger med rundt 20 prosent torsdag ettermiddag, mens prisen på nordsjøolje (brent) fortsatt er under 27 dollar.

Prisøkningen torsdag kommer etter at myndighetene i flere land har vedtatt økonomiske krisepakker, blant annet har den europeiske sentralbanken (ESB) offentliggjort at de vil komme med en omfattende krisepakke som følge av koronaviruset.

Klar tale om 14 dagers hjemmekarantene

- Karantenetiden er 14 dager, så selv om man føler seg bra etter én uke, skal man fortsatt sitte i karantene, var avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap sin klare beskjed etter spørsmål fra Nettavisen.

Ung koronapasient i respirator

En ung voksen med koronasmitte ligger i respirator ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det siste døgnet har to yngre pasienter blitt innlagt på sykehuset. En av pasientene som har testet positivt på koronaviruset, ligger i respirator.

