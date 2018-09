Toyota tilbakekaller 8000 biler i Norge

Bilprodusenten tilbakekaller over en million biler av typen Prius og C-HR på verdensbasis på grunn av brannfare. 7947 norske biler blir tilbakekalt.

E24 meldte først om saken. De skriver at det er en motorledning som er koblet til strømforsyningsenheten som kan føre til kortslutninger og brann.

Ifølge Sky News er det over 30.000 tusen biler som blir tilbakekalt i Storbritannia, og over 200.000 biler i Europa. 554.000 biler i Japan blir tilbakekalt og 192.000 biler i USA er berørt av tilbakekallingen.

Toyota skal nå undersøke og skifte motorledninger ved behov.

Det er foreløpig ikke meldt om skader eller ulykker som følge av feilen.

Det er ikke første gang Toyota har vært nødt til å tilbakekalle biler. På slutten av mars i år måtte bilprodusenten tilbakekalle over en million biler.

Årsaken til tilbakekallingen den gang var defekte kollisjonsputer som potensielt kunne sprekke ved en kollisjon. 20 personer hadde allerede dødd på verdensbasis grunnet produksjonsfeilen gjort av den japanske bildelsprodusenten Takata.

Toyota hadde også et elektrisk problem på starten av året. 31. januar annonserte bilprodusenten at de måtte tilbakekalle rundt 645.000 biler over hele verden for å reparere det som omtaltes som et elektrisk problem som i verste fall kan hindre bilens airbager fra å utløse seg, men tilbakekallingen gjaldt ikke norske kunder sa informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge til Nettavisen.

Mest sett siste uken