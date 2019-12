Tradisjonsevangeliet

Seljord barne- og ungdomsskole vil ikke bruke ordet «jul» i redsel for å virke støtende. At nettopp dette kan virke støtende på de kristne, har skolen ingen forståelse for.

Dette er en uhøytidelig raljering med den siste tids juleforviklinger i Telemark.

Les også (Nettavisen+): - Vi har bevisst kalt det for tradisjonsmat og ikke julemat for ikke å støte noen

«Vi bruker til og med Juleevangeliet i undervisningen», sier skolen i dag, og viser til denne nyoversettelsen av Juleevangeliet:

Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra den politiske korrekthet om at all verden skulle omskrives til tullball. Denne første omskrivning ble holdt mens en inkarnasjon av Sjaman Durex var landshøvding i Syria.

Og alle dro av sted for å la seg omskrive til tullball, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg omskrive til tullball sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte et kjønns - og religionsnøytralt barn, den førstefødte, svøpte hen i et palestinaskjerf og la hen i en krybbe, fordi noen fremmedfiendtlige og fordomsfulle fariseere påsto at det ikke var plass til dem i herberget.

Her kan du lese flere innlegg av Tommy Sørbø.

Og det var noen gjetere i nærheten som selv måtte holde nattvakt over sauene sine, fordi kong Herodes ikke tillot ulvejakt. Med ett opplevde de et helt naturlig lysfenomen, som de på grunn av sin bakgrunn trodde var en Herrens engel, men som andre med en annen bakgrunn sikkert ville ha fortolket på en helt annen måte. Uten dermed å si at det ene var noe bedre enn det andre.

De ble meget forferdet, men det naturlige lysfenomenet sa: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: Nå er det midtvintersmoro igjen, og midtvintersmoro varer helt til påske! Og dette skal dere ha til tegn:

Dere skal finne et kjønns - og religionsnøytralt barn, som er svøpt i et palestinaskjerf og ligger i en krybbe, tradisjonsmat som ligger i en forvarmet stekeovn på 220 grader, samfunnstopper som er villige til å utsette seg for hyllester og støtteerklæringer i beste sendetid, fordi de vil kjempe for noe nesten alle dannede mennesker er enig i, og mange norske artister som én gang i året er glad-kristne og stiller opp for Frelsesarmeen for å komme på tv og selge plater.

Og med ett var det naturlige lysfenomenet omgitt av Bjørn Eidsvåg som sang noen koselige, årstidsrelaterte sanger og himmelske hærskarer av artister som alle hørtes ut som Hanne Krogh og de tre tenorer.

Da gjeterne hadde hatt disse sterkt subjektive opplevelsene, sa de til hverandre: La oss snakke med noen på Åndenes Makt på TV 3 for å se om det finnes en naturlig forklaring på dette fenomenet. Og de fikk med seg Lilli Bendriss og skyndte seg av sted til Bethlehem der de fant Maria og Josef og det lille kjønns- og religionsnøytrale barnet som lå i krybben.

Da de fikk se hen, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men det de undret seg mest over, var bruken av det upersonlige pronomenet «hen». Og Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Gjeterne dro tilbake, mens de priste og lovet det gode i livet ved å nynne på noen ikke-støtende, kjønns- og religions-nøytrale sanger knyttet til årstiden. For det de hadde hørt og sett, nesten alt var slik som det var blitt sagt dem.