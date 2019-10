Trafikanter ble møtt av full vinter - slik er situasjonen fredag morgen

Fylkesvei 55 over Sognefjellet og E134 over Meheia er fredag morgen åpnet igjen etter uværet.

OSLO (Nettavisen): - Det meldes om full vinter i området. Det er ikke tilrådelig å kjøre bil med påmonterte sommerdekk, meldte Sørøst politidistrikt torsdag.

Fredag morgen er situasjonen langt lysere på veiene.

E134 mellom Notodden og Kongsberg ble torsdag kveld åpnet igjen etter at et kraftig snøvær førte til at flere biler sto fast på Meheia.

Også fylkesvei 55 over Sognefjellet var stengt. Rett før klokka 08 fredag morgen melder Statens vegvesen at veien er åpen for trafikk igjen.

Klokken 23 torsdag kveld meldte Vegtrafikksentralen at E134 mellom Notodden og Kongsberg var åpnet igjen etter brøyting og salting. Veien var stengt i om lag to timer.

– Det begynte med at en varebil ble stående fast. Nå står det veldig mange biler med sommerdekk som ikke kommer seg av gårde, og det er ikke fremkommelig verken fra Notodden- eller Kongsberg-siden. Brøytebiler er på vei fra begge sider, sa operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB ved 21.20-tiden.