Trafikkaos på Gaustatoppen - politiet måtte ta affære

- Nå har vi fått melding om at det pakker seg ytterligere til med biler på Stavsro, og sender en patrulje opp for å sikre at veien holdes åpen.

RJUKAN (Telemarksavisa): Det opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth hos Politiet Sør-Øst, og svarte først at politiet håper en advarende pekefinger kan hjelpe på situasjonen. Men, mens Groth opplyser dette kommer det inn flere meldinger om parkeringskaoset, og politiet har ikke noe annet å gjøre enn å sende en patrulje til stedet, som ligger nær Gaustatoppen. - Det er både smalt og uoversiktlig på noen steder, og viktig at veien er åpen med tanke på utrykningskjøretøy, sier Groth, som ber sjåfører parkere sine kjøretøy i henhold til gjeldende skilt og regler på stedet. Like etter klokken 14 melder politiet at patruljen er på stedet og melder at fv 3430 delvis er helt sperret flere steder. - Mange hundre biler står parkert langs den svingete og uoversiktlige veien. Verst fra Stavsro i retning Rjukan. Trafikken står nå bom stille.

