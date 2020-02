Trafikkuhell fører til stans i togtrafikken

En bil havnet på jernbanelinjen etter et trafikkuhell ved Skjeberg i Sarpsborg kommune lørdag ettermiddag. Det fører til stans i togtrafikken.

Politi og ambulanse er på stedet. Togtrafikken er stanset, og fylkesvei 118 er stengt ved Skjeberg stasjon.

Kvinnen som kjørte bilen, er våken. Hun var alene i bilen. Bilen er fjernet fra toglinja, skriver politiet klokken 17.53.

De meldte først om ulykken klokken 17.31.

På Bane nor sine nettsider heter det at det er stengt for trafikk mellom Halden og Sarpsborg på grunn av en hendelse ved sporet.

- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de.

