Trafikkulykke i Hortenstunnelen: Personbil kom over i motsatt kjørebane

Trafikkulykke i Hortenstunnelen. Kvinne i 50-årene til sykehus.

OSLO (Nettavisen): Politiet og nødetatene rykket klokka 13 mandag ut til en trafikkulykke på riksvei 19, Hortenstunnelen i Horten i Vestfold.

- Det dreier seg om lastebil mot personbil, meldte Sørøst politidistrikt i en Twitter-melding klokka 13.09. Da var veien helt stengt på stedet.

- Vitner opplyste at personbilen kom over i motsatt kjørebane, og traff vogntoget. Fører av personbilen, er ei lokal dame i 50-årene, er kjørt sykehus. Veien er nå åpen for alminnelig ferdsel. Kvinnen har fått førerkortet sitt beslaglagt, melder politiet i en oppdatering like før klokka 14.

Hortenstunnelen er 703 meter lang og er en hovedvei inn til Horten. Den forbinder Horten med E18 gjennom Vestfold.

Til avisa Gjengangeren opplyser politiet at en personbil og et utenlandsk vogntog har kollidert front mot front.

PERSONBIL MOT LASTEBIL: Trafikkulykke i Hortenstunnelen mandag ettermiddag. Foto: Faksimile (Google Maps)

- Alle nødetater er på stedet. Fører av personbil skal være skadet, men vi kan ikke si noe om alvorlighetsgraden, sier politiet til avisa.