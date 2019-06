Trafikkulykke ved tunnel

Det skal være en bil involvert i ulykken.

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke langs riksvei 4 i Lunnertunnelen i Oppland fylke mandag kveld. Luftambulansen ble rekvirert til stedet.

Klokken 21.12 melder Innlandet politidistrikt på Twitter at bilen har kommet ut fra Gardermoen-tunnelen og hoppet over autovernet, knekt et tre og krysset riksvei 4 uten å treffe passerende biler. Føreren fraktes til Ullevål sykehus og fremstår som lettere skadet.

Politiet opplyser til avisa Hadeland at det ser ut til å ha vært høy energi inne bildet.

ULYKKE: Riksvei 4 er helt stengt etter en trafikkulykke mandag kveld. Foto: Skjermdump/Google maps

- Vi er ikke kjent med skadeomfanget, men utgangspunktet er at det er alvorlige skader, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder til Nettavisen klokken 20.37.

Operasjonslederen opplyser at det er en bil involvert i ulykken.