Trafikkulykke med én bil involvert - veien er stengt

Fylkesvei 17 ved i Ramnefloget i Gildeskål kommune er stengt etter en trafikkulykke.

Det melder Nordland politidistrikt på Twitter. Det skal kun være én bil involvert i ulykken.

Ulykken skal ha skjedd ved Ramnefloget i Gildeskål kommune i Nordland.

Nødetatene jobber på stedet, skadeomfanget er ukjent.

- Det er en bil involvert i ulykken. Bilen har kommet utfor veien, fått et kast og gått rundt. Bilen ligger på taket midt i veien, og fremstår som et totalvrak. Fører har kommet seg ut og er bevisst, helse er på stedet og tar hånd om han, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til Nettavisen.

Til Avisa Nordland sier Nilsson at føreren klager på smerter i hele kroppen.

Han opplyser at føreren har blitt utsatt for mye energi, og at det er helsevesenet som får ta en vurdering på alvorlighetsgraden.

Nilsson sier veien vil bli stengt til bilberging kommer på stedet.

Klokken 19.18 melder Nordland politidistrikt på Twitter at bilføreren er kjørt til sykehus i Bodø med ambulanse. Veien er fortsatt stengt.