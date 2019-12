Trafikkulykke mellom bil og lastebil – kvinne alvorlig skadd

Kvinne fraktet til Ullevål med alvorlige skader. Politiet advarer for glatte veier.

GJERDRUM (Romerikes Blad): En lastebil og en personbil kolliderte på fylkesvei 120 i Gjerdrum fredag morgen. En kvinne er fraktet til Ullevål sykehus med det som skal være alvorlige skader.

Fredag morgen melder politiet om en alvorlig trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil på fylkesvei 120 ved Kankedalen i Gjerdrum.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 08.00.

Sjåføren av personbilen, en kvinne, satt lenge fastklemt i bilen, men er nå hentet ut av bilen og fraktet til Ullevål sykehus.

Kvinne og fire barn i bilen

– Hun skal være alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Årstein.

Han opplyser at det i tillegg til kvinnen satt fire barn i bilen.

– To av disse er fraktet til legevakta for en sjekk, mens to av barna karakteriseres som uskadd.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet og ulykkesårsak, men det skal ha vært svært glatt på stedet. Lastebilsjåføren som var involvert i ulykken skal ikke være alvorlig skadd.

– Men han er svært preget av hendelsen, opplyser operasjonslederen.

Veien forbi ulykkesstedet er klokka 09.00 fortsatt stengt. Bilistene som står i kø ved stedet er blitt bedt om å snu, opplyser en RB-tipser.

En drøy halvtime senere forteller politiet at de er ferdig med sine undersøkelser på stedet.

– Nå venter vi på berging, så blir veien etterhvert åpnet, sier Årstein.

ADVARER: Øst politidistrikt melder om en rekke trafikkuhell og stedvis ekstremt glatt på veiene på Romerike fredag. Foto: Faksimile

- Ekstremt glatt

Politiet på Romerike melder fredag formiddag at de har mottatt varsel om i alt 23 trafikkuhell.

«Det beskrives som stedvis ekstremt glatt. Flere bilister har meldt at veien er våt og at den i neste sekund har fryst til is. Oppfordrer alle om å ta de med ro, og kjøre etter forholdene», skriver politiet på Twitter.