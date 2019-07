Trafikkulykke mellom personbil og lastebil i Ekebergtunnelen

Det har skjedd et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil i Ekebergtunnelen i Oslo.

Det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Ulykken skal ha skjedd i det sydgående feltet ved avkjøringen mot Sørenga.

Det er i følge politiet trolig ingen personskader som følge av ulykken. Oslo politidistrikt melder at en involvert person undersøkes på stedet av helsepersonell. ¨

Politiet melder at føreren av personbilen skal ha kjørt inn i siden på lastebilen i forbindelse med et feltskifte. Føreren blir avhørt, og politiet tar stilling til et eventuelt førerkortbeslag etter avhøret.

Bilberger er på vei, og politiet jobber med å undersøke og rydde åstedet.

Det høyre kjørefeltet ble midlertidig stengt som følge av ulykken, men ble klokken 12.39 åpnet igjen.