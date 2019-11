Trafikkulykke på E6 - lange køer forbi ulykkesstedet

To biler er innblandet i en trafikkulykke på E6 ved Rygge, og glatte veier skaper problemer flere steder i landet.

(FB): Det er onsdag morgen politiet forteller om hendelsen klokken 07.48;

Trafikkulykke mellom to biler på E6 norgående og syd for avkjøring til Rygge flyplass.

Tre personer involvert og alle skal være ute av bilene.

Nødetatene og bergingsbil på vei.

Politiet oppdater klokken 08.00:

Ambulanse på stedet. Tre involverte personer. To klager på nakkesmerter. Køen går sakte forbi stedet i venstre fil.

Like før klokken 08.30 opplyser Oslo politidistrikt at det har vært en trafikkulykke på Smestad. og at ulykken skaper trafikale problemer på stedet.

(Fredriksstad Blad/Nettavisen).