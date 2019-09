Trafikkulykke ved Hallingby

Nødetatene rykket klokken 07.43 ut på melding om trafikkulykke ved Hval bru i Hallingby tirsdag morgen.

Saken oppdateres.

Politiet meldte først at en enslig bil hadde kjørt ut. Det viste seg imidlertid å være to biler involvert i uhellet.

Politiet meldte først at en enslig bil hadde kjørt ut. Det viste seg imidlertid å være to biler involvert i uhellet. Politiet vet foreløpig ikke akkurat hva som har skjedd, men den ene bilen har havnet på et jorde.

Tre personer som satt i denne bilen kjøres til Ringerike sykehus med ambulanse, opplyser politiet i Sør-Øst.

I den andre bilen var sjåføren alene. Vedkommende blir avhørt av politiet på stedet.

Politiet kan ikke si noe om årsaken til ulykken klokken 08.30.