Trailer-ulykke førte til køkaos på E6

Det oppsto lange køer på stedet etter at en lastebil kjørte av veien.

(MOSS AVIS): En trailer kjørte av veien på E6 ved Son rett før klokken 18.50 torsdag, skriver Moss Avis. Traileren sperret sørgående løp, og veien ble stengt ved Sonsveikrysset.

Ulykken skjedde mellom Follotunnelen og avkjøringen til Son.

Lange køer

En tipser på Timeexpressen mot Moss fortalte til Moss Avis klokken 19 at traileren sperret begge felt i sørgående retning. I følge tipseren gikk bussjåføren bort for å sjekke, og traileren sto med fronten inn i fjellveggen.

Veien ble fysisk sperret rett syd for Sonsveien stasjon, og det var lange køer på stedet.

Klokken 20 melder politiet at lastebilen er fjernet, og at E6 er åpen for trafikk igjen.

Blir anmeldt

Det var glatt på stedet da ulykken skjedde, men verken sjåføren eller det utenlandsk registrerte kjøretøyet ble skadet.

- Han kjørte på godkjente dekk, men blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf tre. Man skal være aktpågivende og skodd for føret, og enakslet kjøretøy er ikke gunstig på dette føret, sier operasjonsleder Atle Vesttorp ved Øst politidistrikt til Moss Avis.

Traileren ble dratt løs av tungberger, og gikk for egen maskin.

- Sjåføren ble med til Råde, og blir stående der til i morgen. Både for å vente til føret blir bedre, men vi skal også ta en prat med ham, sier Vesttorp.

HJELP: Ved 19.30-tiden kom tungberger til stedet.

