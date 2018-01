Kraftig vind har skapt problemer flere steder i Bodø natt til tirsdag. Blant annet gjorde en flygende trampoline skader på to biler.

Trampolinen ble demontert etter å ha kommet på avveie, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter. Men dette var langt fra den eneste vindrelaterte hendelsen i Bodø i løpet av kvelden og natten.

Tirsdag kveld blåste flere taksten av taket på Nordlandssykehuset. Ingen personer kom til skade, og politiet rykket ut for å sperre av et område ved sykehuset. Litt senere var det politihuset som fikk kjenne værgudenes vrede. Sikringstiltak ble innført etter at en veggplate løsnet og blafret i vinden.

Ved Bodø Panorama førte vinden til at et glassrekkverk ble ustabilt. Det var ikke mulig å få kontakt med entreprenør, men brannvesenet sørget for å sikre rekkverket.

Bodø: En flyvende trampoline har truffet og skadet to biler. Trampolinen er nå demontert. — Politiet i Nordland (@politinordland) January 16, 2018

