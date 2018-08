Transpersonen Eirik Elin Stillingen føler seg hengt ut som overgriper på Facebook av Kari Jaquesson

- Jeg synes det er litt trist at en kjent person bruker sin ytringsfrihet til å snakke dritt om andre mennesker.

LILLESTRØM/OSLO (Nettavisen): Forrige fredag var transpersonen Eirik Elin Stillingen på kompistur i Sverige og ante fred og ingen fare.

Etter hvert fikk han en rekke henvendelser fra andre venner og kjente. På mobilen kunne han lese at samfunnsdebattanten Kari Jaquesson hadde hengt ham ut på sin Facebook-profil, fordi han er trans.

Sagt i korte trekk publiserte Jaquesson flere bilder av Stillingen både kledd som mann og kvinne.

Transpersonen Eirik Elin Stillingen, kledd som kvinne.

Transpersoner har vært en stor offentlig debatt de siste ukene, og det har vært publisert kronikker og motkronikker i riksaviser om temaet. Etter Jaquessons Facebook-innlegg kom det også mange, sterke og negative reaksjoner i flere kanaler på sosiale medier.

Ulike personer stilte spørsmål ved hennes saklighet, og hvorfor hun la ut bilder av Stillingen. Enkelte var voldsomme i språket og politiets nettpatrulje ble også tagget i noen innlegg. Flere oppfordret Stillingen til å anmelde Jaquesson.

- Her er en av dem

På Facebook starter hun en tråd på følgende måte:

«Bør ikke foreldre til mindreårige jenter informeres om at deres døtre nå skal dusje i samme garderobe som selvidentifiserte kvinner med mannlig kjønnsorgan?»

Til startteksten har hun lenket til et debattinnlegg i Dagbladet fra fredag 29. juli, med tittelen: «Hva avgjør om du er kvinne eller mann?»

Lenger nede i Facebook-tråden skrev Jaquesson:

«Ja, her er en av dem. Dette er en «kvinne» ifølge ham selv», til et bilde av Stillingen som er fullt identifiserbart. I en annen kommentar i tråden publiserte hun flere bilder av ham, også kledd i kvinneklær og parykk.

Kari Jaquesson la ut flere bilder av transpersonen Eivind Elin Stillingen.

Dette fikk Stillingen til å reagere.

- Det var flere som tok skjermdumper og sendte det til meg. Hun henger meg ut som en overgriper som vil ha tilgang til å gå inn i damegarderober og vifte med kjønnsorganet mitt, sier Stillingen til Nettavisen.

- Jeg synes det er litt trist at noen som er en kjent og offentlig person bruker sin ytringsfrihet til å snakke dritt om andre mennesker og rette alvorlige beskyldninger mot andre.

- Har aldri brukt «overgriper»

Jaquesson trodde også at Stillingen hadde skiftet juridisk kjønn, noe som formelt sett hadde gjort ham til kvinne.

Jaquesson har ikke villet stille til vanlig intervju med Nettavisen og krevde å få tilsendt spørsmål på mail.

- En del skjønte ikke artikkelen, de trodde at det er slik som før, at for å skifte kjønn må en opereres for å ligne det motsatte kjønnet. Det er det ikke. Med loven i hånd kan menn bruke damedusjen dersom de skifter kjønn juridisk, skriver Jaquesson.

- Eksemplet Eirik Elin var ikke personifisert, bildene ble brukt som eksempel på «mann», ikke noe annet. Jeg identifiserte ham ikke ved navn. Men i og med at han allerede er en slags offentlig figur som har stått frem i intervjuer, er blogger og styremedlem i en organisasjon for transpersoner, og temmelig aktiv i debatter, visste jeg om han. Jeg trodde feilaktig at han hadde skiftet juridisk kjønn, men han er altså transvestitt.

Eirik Elin Stillingen tok kvinnenavnet Elin som sitt mellomnavn i november 2016. Han er folkeregistrert med både manns- og kvinnenavn.

- Han mener du henger ham ut som en pervers overgriper som vil inn i kvinnegarderober og vifte med kjønnsorganet sitt. Hva tenker du om dette?

- Jeg brukte ham kun som eksempel på en mann for å illustrere at menn som selv-identifiserer seg som kvinne kan kreve adgang i kvinnerom. Jeg har ikke på noe tidspunkt brukt ordet overgriper om han eller om transpersoner.

- Jeg har kun påpekt, og da i andre kommentarer som ikke har noe med ham å gjøre, at grunnen til at vi har kjønnsdelte garderober er at kvinner trenger trygge rom. Men det hadde jo vært fint om Eirik Elin kunne se bort sin egen navle og tenke at også kvinne skal føle seg trygge i kvinnerom, ikke bare han.

Kari Jaquesson har vært i flere offentlige krangler som har vært omtalt i media.

Jaquesson sier også at hun angrer på at hun publiserte bilder av Stillingen.

- Det var svært ubetenksomt av meg. Jeg kunne illustrert poenget mitt på en annen måte.

- Åpenhet har gjort meg tøff

Når skaden først er skjedd, er Stillingen glad for at det er han som er blitt Jaquessons skyteskive.

- Jaquesson kan si hva hun vil, men hun kan aldri såre meg. Prosessen med å være åpen om at jeg er transperson har gjort meg tøff. Så lenge jeg vet sannheten lever jeg fryktelig godt med meg selv. Dette kunne vært mye verre. Hun kunne ha hengt ut en person som ennå ikke har stått åpent frem, eller det kunne vært en som er i en tidlig fase med å være åpen og er mye mer sårbar. Eller det kunne ha rammet noen som har brukt flere år med å være åpen om at de er transpersoner.

Stillingen har vært åpen om at han er transperson i to år, noe han valgte å stå frem med i august 2016. I november samme år la han til mellomnavnet damenavnet Elin, og har vært folkeregistrert med det siden.

Fakta: Dette er en transperson

I utlandet (blant annet (Sverige og Tyskland) benyttes det engelske fremmedordet transgender. I Norge var det et ønske om å finne et norsk ord. Man oversatte derfor transgender til transkjønnet. Å være trans handler om kjønnsidentitet og ikke seksualitet. Trans omfatter alle kjønnsoverskridere uansett om det gjelder sosial kjønnsidentifikasjon, personlig kjønnsidentitet, ved å uttrykke seg gjennom å bryte de tradisjonelle kjønnsuttrykk (mann eller kvinne) eller på annen måte. Noen transpersoner opplever seg som hverken kvinne eller mann, eller også som begge deler. Andre oppfatter seg som et tredje kjønn, mens noen overhodet ikke vil definere seg i noen kjønnskategori. Eksempler på transpersoner er transvestitter, crossdressere og dragkings/dragqueens, mens det er uenighet om transkjønnede og interseksuelle omfattes av betegnelsen. Andre begreper: Crossdresser Uttrykk som er sjelden i bruk i Norge. Se transperson, og transvestitt. Dragking Dame som kler seg i et ofte overdrevet mannsuttrykk, blant annet i sceneopptredener. Dragqueen Mann som kler seg i et ofte overdrevet kvinneuttrykk, blant annet i sceneopptredener. Intersex I utgangspunktet en medfødt fysisk tilstand, hvor kjønnsorganer er uklart dannet. Begrepet brukes også av noen av de som kjønn oppfatter seg som mellom mann og kvinne. Hen Kjønnsnøytralt personlig pronomen for de som føler seg som både kvinne og mann, eller ønsker å bli betraktet som kjønnsløse, eller et sted mellom kvinne og mann. Er godkjent av Språkrådet. Transvestitt En transvestitt defineres ofte som en person som av og til ønsker å opptre som et annet kjønn uten at dette betyr at vedkommende nødvendigvis mistrives eller på noen annen måte har problemer med sin kjønnsidentitet.



Transkjønnet Tidligere også omtalt som transseksuell. En diagnose (F.64.0), som gir rett til kjønnsbekreftende behandling, dvs. at genitaliene og enkelte andre ytre kjønnskjennetegn kan bli tilpasset det kjønn vedkommende opplever å ha.

Kilde: Forbundet for transpersoner i Norge (www.ftpn.no)

Krever 5000 kr av Jaquesson

Han er også leder i Forbundet for transpersoner på Romerike. I tillegg sitter han i styret i forbundet sentralt.

Kari Jaquesson beklaget at hun la ut bilder av Stillingen.

- Hun har valgt feil person å bølle med. Jeg tåler dette og har psyke til å ta til motmæle. Jaquesson må gjerne bruke de bildene av meg på Facebook hvis hun vil, til sin agenda. Hun er en kjendis, lever av å være i offentligheten, og har mange følgere. Men hun får ikke bruke mine bilder til å fremme sin sak uten å betale.

- Jeg kommer derfor til å sende henne en faktura på 5000 kroner for urettmessig bruk av mine bilder. Hvis hun ikke betaler tar jeg saken videre, sier Stillingen.

Dersom Jaquesson ikke betaler kan det neste steget bli at partene møtes i Forliksrådet.

Når vi møter Stillingen er han mann, og kommer med herrejeans, t-skjorte og er skallet. Stillingen er gift med en kvinne og er i et lykkelig ekteskap, og har jobb som rådgiver i Justervesenet.

I 80 prosent av tiden er han mann, med alt det innebærer. I 20 prosent av tiden er Stillingen kvinne og går gjerne i kjole, sminker seg og bruker parykk.

Slik startet Jaquesson Facebook-tråden som har skapt sterke reaksjoner.

- Jeg er en transperson og beskriver meg selv til enhver tid i det uttrykket jeg er der og da. Når jeg er mann, så er jeg «han», og når jeg er i kvinneuttrykk er jeg «hun». Jeg kaller meg transperson fordi jeg veksler mellom de to kjønnsuttrykkene.

- Jeg har ikke utført nedentilkirurgi (skifte av kjønnsorgan, red. anm.) og kommer ikke til å bytte juridisk kjønn for å få tilgang til damegarderober. Jeg er kjempeglad for at jeg får være meg selv fullt ut, og at jeg får uttrykke meg som mann og kvinne, sier han entusiastisk og bestemt til Nettavisen.

Beklaget bildebruk

Jaquesson er medlem av organisasjonen Ottar, som blant annet kjemper mot undertrykkelse av kvinner, og for å bedre kvinners rettigheter.

Etter mye kritikk er hele tråden nå slettet fra Jaquessons Facebook-profil.

- Hva er årsaken til at du slettet tråden?

- Da Eirik Elin gjorde meg oppmerksom på at han fant det ubehagelig at jeg hadde brukt bilder av ham, beklaget jeg og slettet dem med én gang. Jeg skrev også at det var dumt av meg, og det mener jeg. Når innlegg går over 100 kommentarer med lange undertråder, pleier jeg å slette alt så diskusjonen kan begynne på nytt. Det var mildt sagt mye gørr i den tråden, skriver Jaquesson.

I en av kommentarene på Facebook, som også er slettet, skrev hun følgende:

«Jeg brukte deg kun som eksempel på «mann» og jeg beklaget at jeg brukte bilder av deg. Det ser ut som du er minoritet når det passer deg. Du må gjerne dra denne saken ut i det uendelige, jeg er ferdig med den.»

24. juli hadde Jaquesson en kronikk i Dagbladet med tittelen: «Transpersoner: Mann kan ikke bli kvinne».

Her påpeker Jaquesson at respekten og sikkerhet for kvinner er helt fraværende, fordi det er for enkelt å endre sin juridiske status fra mann til kvinne.

Hun trekker også garderobeproblematikken frem i kronikken:

«Alle voksne kan gjøre som de vil så lenge de ikke innskrenker andres frihet, trygghet eller rettigheter, men en mann omdefinert til kvinne har full tilgang til alle rom tidligere reservert kvinner. Jeg vil ikke dele dusj med en mann. Det er det neppe mange piker eller kvinner som ønsker. Hvorfor skal hans krav til å dusje med piker og kvinner trumfe vår rett til å dusje uten menn tilstede?»

«(...). Vi har ikke mensen og blir gravide fordi vi «identifiserer» oss som kvinner, men fordi vi er det. Dette er det ifølge transideologien «slemt» å si.»

Bruker dametoalett

Selv om Stillingen ikke har interesse av å oppholde seg i en damegarderobe benytter han seg av dametoaletter.

- Jeg går på dametoalett når jeg er i kvinneuttrykk. Jeg må jo kunne gå ut av huset og besøke et offentlig toalett jeg også. Men jeg går rett inn i båsen, lukker og låser døren, og gjør det jeg skal, sier Stillingen.

- Har Jaquesson et poeng i det hun sier om menn i kvinnegarderober når du benytter deg av dametoaletter?

- Jeg benytter meg av dem når jeg har uttrykk som kvinne. Det ville vært rart å komme inn på et herretoalett i dameklær. Mange menn ville reagert på det, og det kunne vært farlig for meg.

Stillingen stod åpent frem som trans i august 2016.

- Jeg har aldri fått reaksjoner når jeg har vært på dametoalett. Enkelte har sett på meg, men når jeg setter frem leppestiften foran speilet og sminker meg er det ingen som bryr seg mer. Jeg har heller aldri fått noen kommentarer fra kvinner når jeg er på dametoalett.

Jaquesson mener at dametoaletter er forbeholdt kvinner.

- Han er en fullvoksen mann med mannlige kjønnsorganer som vil gå på dametoalettet som om det var et sted for utkledde personligheter. Det er det ikke. Transpersoner som har foretatt kjønnsoperasjoner kan bruke dametoalettet. Stillingen ødelegger med sin adferd for de som virkelig har kjønnsdysfori.

- Jeg er lei av menn som bruker andre menns voldelige adferd som begrunnelse for å benytte seg av dametoalettet. Kanskje han heller burde ta opp den mannskulturen om begrenser hans mannlige kjønnsrolle? Uansett ser han jo ikke mindre mann ut i dameklær.

- Gidder ikke anmelde

Stillingen mener han er plukket ut som skrekkeksempel av Jaquesson, men vil likevel ikke anmelde forholdet til politiet.

- Den delen av straffeloven som handler om hatkriminalitet dekker ikke forhold som går på kjønnsuttrykk og -identitet på samme måte som hatefulle ytringer mot homofile eller personer med minoritetsbakgrunn. Derfor anmelder jeg ikke.

- Anmeldelser vil jo bidra til å vise omfanget av problemet i samfunnet. Har du ikke et ansvar for det med, både som samfunnsborger, og med tanke på vervene du har i Forbundet for transpersoner?

- Jeg gidder ikke å bruke én til to timer på politistasjonen på Lillestrøm med å vente for å få levere en anmeldelse som likevel blir henlagt. Jeg ser ingen vits i det.

Jaquesson svarer følgende når hun blir bedt om å kommentere at Stillingen mener han blir brukt som skrekkeksempel:

- Jeg brukte ham som eksempel på at menn nå kan kreve adgang til kvinners rom. Jeg oppfatter ikke at Stillingen har et feminint uttrykk. Han og mange andre menn som liker å gå i kjole, nylonstrømper og parykk får ikke, slik jeg ser det et feminint uttrykk.

- Jeg er egentlig litt lei av at menn i «dameklær» tror de ser feminine ut. De gjør ikke det. Jeg er helt for at menn skal få kle seg som de vil, men deres idé av feminitet har ikke noe med kvinnelighet eller kvinnelig femininitet å gjøre.

Politiet: - Netthets er underrapportert

Selv om hets mot kjønnsuttrykk og -identitet ikke er rammet av straffeloven som omhandler hatkriminalitet, kan slike forhold likevel straffes.

Anne Katrin Storsveen, leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt.

- Det følger av straffelovens paragraf 266 og 267 at å spre opplysninger om personlige eller huslige forhold, som for eksempel bilde av naboens soverom, er straffbart. Det er også straffbart å krenke andres fred, ha en skremmende eller plagsom opptreden, for eksempel i form av nettsjikane, sier leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt Anne Katrin Storsveen til Nettavisen.

Politiet oppfordrer personer som er utsatt for netthets til å anmelde. Uttalelsene er på generelt grunnlag, og ikke direkte knyttet til denne artikkelen.

- Sjikane, hets og trusler kan arte seg forskjellig og oppfattes svært ulikt. Opplevelser er subjektive, oppfølging vil være basert på enkeltes behov. Det er viktig at de som blir utsatt for netthets, og som føler seg krenket eller truet, anmelder dette til politiet.

- Nettsaker, og all form for kriminalitet på nett, er like prioritert som andre saker ute i det offentlige rom.

Fakta: politiets tips dersom du er utsatt for netthets

Anne Katrin Storsveen er leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt. Dersom du er utsatt for netthets gir hun følgende tips til hva du kan gjøre: Ulike reaksjonsformer, avhengig av alvorlighetsgrad, kan for eksempel være: Ignorer hendelsen: hvis det er en bagatellmessig hendelse, og man ikke bryr seg om det som blir sagt/skrevet, kan en løsning være å la være å svare. Å ta til motmæle kan være å kaste bensin på bålet. Ta kontakt med avsender: er du barn snakk med en voksen og be de ta kontakt. Er du voksen ta kontakt selv og forklar hvordan du opplever sjikanen. Det kan være at avsender sletter innlegget. Hvis innlegget oppleves som en trussel så informer om det. Det kan virke bevisstgjørende ved at avsender forstår hva han egentlig har ytret. Rapporter ytringen til tilbyder: hvis sjikanen foregår på avsenders profil/side har ingen andre tilgang til å slette. Men du kan rapportere innlegget som upassende til tilbyder. Det er egne rutiner for dette hos hver enkelt tilbyder. Ligger innlegget på en side eller i en gruppe, på for eksempel Facebook, kan administrator av siden/gruppen slette. Du kan også velge å blokkere vedkommende til å følge og ta kontakt med deg etter at du har rapportert tilbyder om vedkommende. Kontakt noen som kan hjelpe: Slettmeg.no gir råd og hjelp til fjerning av uønsket informasjon på nettet. Tips politiet: Sjikane og trusler som du ser kan du tipse om til politiet, for eksempel ved å sende mail til: tips.kripos.no Anmeld hendelsen: Dersom du føler at sjikanen eller trusselen er belastende eller truende for deg, og du føler deg utrygg, er det viktig å inngi en anmeldelse raskt.

- Hva får politiet ut av at folk leverer anmeldelser?

- Det er få som anmelder, men vi vet det foregår mye netthets, og det er store mørketall. For å få frem mørketallene og for å få vite hvor stort omfang dette fenomenet er, er det viktig at vi får registrert anmeldelsene. Vi er underrapportert på dette.

- Omfanget er stort, men vi klarer ikke å skaffe tall på hvor mange saker vi får inn årlig, men tendensen er økende og sees i sammenheng med utviklingen i samfunnet. Det er også store mørketall her.

- Hva kan ofre få ut av en anmeldelse, foruten en positiv påtaleavgjørelse (at det blir tatt ut tiltale)?

- Fornærmede skal føle at de ble tatt på alvor og at de ble trodd. Samtidig skal de føle at de fikk hjelp og ble ivaretatt i en vanskelig situasjon som var belastende.

- Dette for at de skal kunne gå videre med livet sitt, og kjenne på tryggheten om at de er ferdige med saken. Samtidig ønsker vi at folk skal ha tillit til politiet på at de kan jobben sin når publikum ber om hjelp.

NB! Jaquesson gjorde krav om at alle hennes svar skulle publiseres i sin helhet. Dette kunne ikke Nettavisen akseptere ettersom det bryter med redaksjonell frihet. Jaquesson publiserte sine egne svar i sin helhet på egen blogg onsdag kveld, og kan leses her.

