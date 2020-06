Travel inngang til helgen for UP: - Taxisjåfør fratatt førerkortet

Det svir på pungen for mange bilister på fredag.

UP har vært ute på flere norske veier for å følge med på helgeutfarten, og resultatene har vært nedslående. Like etter klokken 14.00 fikk hele 19 personer bøter etter en kontroll i Vevelstad i Nordre Follo.

- UP har kontrollert biler i Gamle Vevelstadvei. Endte med 19 bøter for hastighetsovertredelse, og 5 bøter for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet målt til 48 km/t i 30-sonen.

- E39. Eidsvåg. Klokken 12.30: kl 1230: UP har hatt kontroll på stedet. 25 reaksjoner, 24 førere fikk forenklet forelegg, 1 fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, høyeste fart målt var 115 km/t i 80 sone, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

På E16 i Borgen fikk en taxisjåfør en lei inngang til helgen.

- E16. Borge. Nybakk: UP har avholdt laserkontroll. Det ble skrevet to forenklede forelegg for fart. I tillegg ble en taxisjåfør fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 150 km/t i 100-sonen, skriver Øst politidistrikt.

– En taxisjåfør fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt tatt i 150 km/t i 100-sonen, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kjetil Ringseth, til Romerikes Blad.

Kontrollen varte i omtrent to timer og ble avsluttet klokka 11.00.

– I tillegg endte kontrollen med to forenklede forelegg for høy hastighet, der høyeste hastighet var 124 km/t, legger Ringseth til.

UP er bekymret over utviklingen, spesielt på utfartshelger og i den kommende fellesferien.

- Resultatene av disse fartskontrollene føyer seg inn i det mønsteret vi har sett i år. Vi har tatt nesten 20 prosent flere for grove fartsovertredelser til nå i 2020, sammenliknet med samme periode i fjor, skriver UP-sjef Steven Hasseldal i en e-post til Nettavisen.

Med grove overtredelser menes det at man kjører så fort at førerkortet beslaglegges.

Og Hasseldal legger til:

- Vi oppfordrer alle bilister om å holde fartsgrensen, kjøre rusfri og være oppmerksomme i trafikken.

UP-SJEF: Steven Hasseldal har sett en økning i antall førerkortbeslag, og utviklingen bekymrer ham. Foto: (Utrykningspolitiet (UP))

Mobilbruk og bilbelte

I Nordland ble flere tatt for å være altfor slepphendte med viktige sikkerhetstiltak.

- Mosjøen, Skjervengan: UP har gjennomført adferdskontroll med fokus på bruk av bilbelte og mobil. Resultat, 4 FF for mobilbruk og et gebyr for å ikke bruke bilbelte, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

I Møre og Romsdal var det også flere som var litt for glade i å trykke på gasspedalen.

- UP har gjennomført en fartskontroll på stedet. Resultat: Fem forenklede forelegg, høyeste hastighet var 102 kmt i en 80 kmt sone, skriver Møre og Romsdal politidistrikt.