Travel natt for politiet

Over store deler av landet har politiet hatt mer enn nok å henge fingrene i natt til søndag.

Rus, fyll og vold har holdt politiet opptatt også natt til søndag.

Troms politidistrikt har flere ganger måttet dempe feststøy fra diverse private fester, det melder de selv på Twitter. Blant annet ble to menn i 30-årene innbragt i arrest etter at politiet måtte til stedet to ganger grunnet klager om feststøy.

I Tromsø har politiet mottatt flere meldinger om feststøy som de ikke har hatt kapasitet til å rykke ut på.

Russebråk

Flere steder har også politiet måttet rykke ut til diverse russebråk. I Oslo rykket politiet ut til Ormøya etter melding om slagsmål mellom russ, hvor en person skal være lettere skadd. På Alnabru ble det meldt om slagsmål mellom russ, og 8-9 russebusser skal ha vært på stedet.

I Tromsø mottok politiet flere klager på høy musikk fra flere russebiler, og disse ble pålagt å dempe seg.

Også i Drøbak mottok Øst politidistrikt meldinger om amper stemning og slåssing mellom ungdommer med russedress på.

Slagsmål

På Grünerløkka i Oslo ble det like før klokken 04.00 meldt om slåssmål, og at en person gikk helt berserk ifølge Oslopolitiet. De skriver på Twitter at cirka 15 stykker skal ha vært involvert i hendelsen, og at to mistenkte ble pågrepet for slagsmålet. Ingen ble alvorlig skadd i hendelsen.

I Fredrikstad skal én mann ha blitt slått ned, det skriver Øst politidistrikt på Twitter. Politiet snakket med flere vitner, og skrev at de muligens hadde klart å lokalisere gjerningsperson.

Voldshendelser

I Bergen har det vært flere voldshendelser natt til søndag. Mest alvorlig er saken der en kvinne i 30-årene er pågrepet og mistenkt for å ha knivstukket en mann i 40-årene, det skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Mannen var bevisst da han ble fraktet til sykehus. Foreløpig er relasjonen mellom de to ukjent. Politiet var bevæpnet da de var på stedet.

En mann i 20-årene ble like over klokken 01.00 pågrepet etter å ha utøvd vold mot politiet og en vakt på et utested i Bergen, det melder Vest politidistrikt. Mannen skal også ha kommet med diverse trusler mot andre gjester, vakter og politiet. Politiet skriver videre at han skal ha vært godt beruset.

En stund senere måtte Vest politidistrikt rykke ut til Torggaten i Bergen, etter at en kvinne skal ha blitt observert med kniv inne på et utested. Kvinnen skal ikke ha utført noen trussel med kniven, men anmeldes for forholdet.

I Finnmark etterforsker politiet en voldshendelse på et utested, det melder Finnmark politidistrikt på Twitter. En mann i begynnelsen av 20-årene ble innsatt i arrest.