Tre 17-åringer filmet voldtekt av 13 år gammel jente

Tre 17 år gamle gutter er dømt for overgrepet de filmet og spredte på sosiale medier.

Guttene skal ha gitt jenta sprit før overgrepet. To av guttene er nå dømt for voldtekt mot barn og barnepornografi, den tredje for voldtekt mot barn, skriver SVT.

Voldtekten skal ha skjedd etter en skoleavslutning i fjor hjemme hos en av guttene.

Jenta fra i Västerås i Sverige hadde ingen erfaring med alkohol tidligere og ble fort beruset.

Til tross for at hun sa nei ved flere anledninger, tvang guttene henne til å utføre oralsex og vaginalt samleie.

Filmklippet ble spilt av under rettsaken, og var påtalemyndighetens sterkeste bevis i saken mot guttene.

Guttene nektet straffeskyld, men ble ikke trodd av retten, som mente det var bevist utover enhver rimelig tvil at guttene utnyttet jenta.

De ble dømt til å betale en oppreisning på til sammen 186.000 svenske kroner til jenta. I tillegg ble de dømt til åtte måneders «lukket ungdomsomsorg» for ugjerningen.

Lukket ungdomsomsorg er en strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere som et alternativ til fengselstraff, ifølge Wikipedia.

