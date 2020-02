Tre av fem nordmenn sier nei til å hente hjem flere IS-familier

- Det gir helt gale signaler om at IS-medlemmer enklere får hjelp enn lovlydige borgere, mener Frp.

Fredag for en uke siden gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen, etter at de andre regjeringspartiene hentet hjem en IS-kvinne og hennes barn til Norge.

Fortsatt er det flere IS-kvinner og barn med norsk statsborgerskap igjen i Syria, men flertallet av den norske befolkningen mener de ikke bør hentes hjem.

Bare én av fire nordmenn, 25 prosent, svarer at mødrene og barna bør hentes til Norge, viser en undersøkelse Sentio har utført for Nettavisen.

Samtidig svarer 31 prosent av de spurte at IS-familiene ikke bør hentes, mens 29 prosent mener det bare bør skje dersom det er mulig å kun hente barna. Det vil si at tre av fem nordmenn ikke vil at myndighetene skal hente hjem IS-mødre med barn.

15 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet.

Totalt 1007 personer er spurt i undersøkelsen, som er utført ved et tilfeldig utvalg av personer fra et web-panel, i perioden fra 24-27. januar. Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosent.

Flere positive menn

Bakgrunnstallene viser også at det er litt flere menn enn kvinner som er positive til at IS-kvinnene og barna deres bør hentes fra Syria (26 mot 24 prosent).

Flertallet hos begge kjønn mener likevel at det ikke bør gjøres (33 og 28 prosent), mens omtrent like mange menn og kvinner mener at kun barna bør hentes (29 og 30 prosent).

Resultatet viser også at det er blant de yngste og de eldste personene i befolkningen at flest er positive til en hjemhenting av IS-familiene til Norge.

Frp-velgere mest mot

Ser man på de ulike partiene, er det de som stemmer SV (58 prosent) og KrF (57 prosent) som har flest velgere som er positive til å hente hjem barna og mødrene.

Minst positive er Fremskrittspartiets velgere, der kun tre prosent svarer at IS-kvinnene og barna bør hentes hjem. Men 31 prosent av deres velgere er positive hvis man kun kan ta barna ut av Syria - og bare tre prosent svarer «vet ikke».

I Høyre svarer også et flertall av velgerne nei til en hjemhenting av de resterende IS-kvinnene og barna (26 prosent), men de som er for er nesten like mange (23 prosent).

Forskjellen er imidlertid større i Venstre, der 46 prosent mener barna og mødrene bør hentes til Norge, mens bare åtte prosent svarer «nei». Blant Arbeiderpartiets velgere er det også flertall for å hente hjem mor og barn (32 prosent ja, og 26 prosent nei).

Helgheim: - Skepsisen er stor

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helheim, er ikke overrasket over skepsisen i befolkningen.

- Vi har sett en rekke målinger om dette temaet i det siste som viser at skepsisen til å hente IS-kvinner er stor. Alle målingene viser at Frps velgere er veldig samlet og enige om Frps linje i denne saken, sier Helgheim til Nettavisen.

SKEPSIS: - Å bruke masse ressurser på å hjelpe IS-kvinner fremfor å hjelpe andre, tror jeg folk reagerer på, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, en uke etter partiets regjerings-exit. Foto: (NTB scanpix)

Helgheim mener undersøkelsen viser at andre partier er mer splittet.

- Det viser at for eksempel Høyres velgere i stor grad er uenig med Høyres linje. Men for Frp er det helt utenkelig å bruke masse tid og ressurser på å hente potensielt farlige personer til landet, bare fordi IS-medlemskapet deres har gitt de masse medieoppmerksomhet, slår han fast.

Helgheim tror også mange reagerer på ressursbruken på IS-kvinnen.

- Det finnes massevis av familier som sliter rundt omkring, som aldri har gjort noe galt, men som heller aldri får noe hjelp av norske myndigheter. Å bruke masse ressurser på å hjelpe IS-kvinner fremfor å hjelpe andre, tror jeg folk reagerer på, sier Helgheim, og påpeker:

- Det gir helt gale signaler om at IS-medlemmer enklere får hjelp enn lovlydige borgere.

GIKK UT: Saken om IS-kvinnen som er hentet til Norge var utslagsgivende, sa Frp-leder Siv Jensen da hun kunngjorde at partiet går ut av Solberg-regjeringen. Siv Jensen Foto: (Nettavisen)

Frp får stor støtte

Torsdag presenterte Nettavisen en undersøkelse som viste at Frp også får stor støtte fra egne velgere for regjerings-exiten.

Mens hele 84 prosent mente det var riktig av Frp å gå ut av regjeringen på grunn av IS-kvinne-saken, var det kun tre prosent som mente det var feil. 13 prosent svarte «vet ikke» i undersøkelsen, som ble gjennomført av Sentio etter regjerings-exiten.

- Dette er jo en solid bekreftelse og støtte fra våre velgere på at den beslutningen vi tok var riktig, sa Frps andre nestleder på Stortinget, Hans Andreas Limi, til Nettavisen.

Onsdag fikk også Fremskrittspartiet en skikkelig boost på Nettavisens stortingsmåling, der de passerte Høyre i oppslutning for første gang på ni år.

