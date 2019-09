Tre biler involvert i kollisjon på E18

Lange køer i retning Drammen.

Saken oppdateres.

Drammens Tidende: Nødetatene fikk i 18-tiden søndag kveld melding om et trafikkuhell i Løkentunnelen på E18 i Holmestrand. Tunnelen ligger mellom Grelland og Hanekleiva.



Tre biler var involvert i en påkjørsel bakfra i nordgående løp.



Ifølge trafikkoperatør Anne Lande ved veitrafikksentralen har alle de involverte kjøretøyene kommet seg ut av tunnelen og inn på en havarilomme. Ett felt er stengt for trafikk og hastigheten satt ned til 50 km/t.



Dette medfører lange køer i retning Drammen. Ifølge Lande vil det trolig ta noe tid før veien åpnes for normal trafikk igjen.



Samtlige nødetater er på vei til stedet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.