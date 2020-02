Tre blåste over taxi i Oslo

Et tre falt over ende og traff en drosje på Adamstuen i Oslo lørdag formiddag.

Drosjesjåføren kom fra hendelsen med lettere skader, men det er store skader på bilen, opplyser Oslo-politiet.

Hendelsen skjedde ved krysset Sognsveien/Stensgata på Adamstuen. Veien ble delvis sperret på stedet etter hendelsen ved 10-tiden.

Også andre steder i Oslo-området meldes det om trær som har falt over veien. Både ved Holmensenteret og i Billingstadveien i Asker sperrer nedblåste trær veier.

Like før klokken halv 11 meldte politiet at et tre har blåst over ende og lå ut i kollektivfeltet på E18 inngående Frognerstranda. Ikke lenge etterpå var treet fjernet og trafikken går som normalt.

