Tre Engler i Amerika

Møt de tre Englene i et Amerika der moral er for de svake og makt er alt som betyr noe.

Det er en av Al Pacinos mest ufyselige rolletolkninger. Se for deg en blanding av de nedrigste figurene i universene rundt Hary Potter og Ringenes Herre. Og vit samtidig at Pacinos rolletolkning bygger på et virkelig menneske.

Roy Cohn er en av gjennomgangsfigurene i TV-serien «Angels in America», en brutal skildring av hvordan USA taklet aidsepidemien tidlig på 1980-tallet.

Cohn dør selv av aids til slutt, mens du sitter foran tv-skjermen og håper han får lide uendelig mye før det hele er over.

Mye skyldes selvfølgelig Al Pacinos evne til å få fram de onde sidene ved et menneske, uten å gjøre ham til en parodi. For Roy Cohn var også et offer, et offer for en epidemi alt for mange alt for lenge nektet å innse omfanget av.

Han insisterte til siste stund på å lide av leverkreft, og truet med å ødelegge livet til alle som hevdet han var homofil. Noe han hadde makt til å gjøre, som en av USA mest innflytelsesrike, politiske bakmenn med direkte tilgang til Reagans Hvite Hus.

En av USAs mest innflytelsesrike, politiske bakmenn i dag, med direkte tilgang til Trumps Hvite Hus, ble nylig arrestert for blant annet å ha løyet til kongressen og påvirket vitner.

Roger Stone er en mangeårig venn at Donald Trump, og anses av mange som en av hovedarkitektene bak hans valgseier.

Og hvordan møtte Stone først Trump? Gjennom Trumps advokat på 70-tallet, Roy Cohn.

Arrestasjonen fikk meg til å se om igjen den to år gamle Netflix-dokumentaren «Get me Roger Stone». Som skal være det politikere sier når de vil ha gjort noe mennesker med moral kvier seg for.

I dokumentaren sier da også Stone at moral er for svake mennesker. Det som betyr noe er makt; å vinne, uansett metode. Så lenge det er innenfor loven. Og det må her legges til at Stone avviser alle de anklager som nå rettes mot ham.

I dokumentaren er Stone i det hele overraskende ærlig, og skryter åpent av sin umoral. Til den grad at andre påpeker at han trives så godt som venstresidens bad boy at enkelte historier må tas med en klype salt.

Det gjelder ikke Stones forhold til Roy Cohn. De to kjente hverandre godt, og Stone har kalt Cohn sin mentor og rollemodell.

I et intervju med The New Yorker hevder han også at Cohn egentlig ikke var homofil: «Han var en man som likte å ha sex med menn. Homofile var svake, feminine. Han var mest interessert i makt og tilgang».

Dette er et nesten direkte sitat fra en av Cohns replikker i «Angels in America», der han forklarer sin lege hvorfor han ikke kan ha aids:

- Jeg er en mektig mann som tilfeldigvis liker å ha sex med gutter, og slett ingen veik homse. Ergo kan jeg ikke ha aids, og hevder du det utad er jeg bare ett telefonnummer unna å ødelegge ditt liv og din karriere.

- Presidentens nummer?

- Hans kones.

Roy Cohn i «Angels of America» er en fiksjonalisert figur, gitt liv av Al Pacinos geni.

Roy Cohn i virkelighetens verden var en nær medarbeider til Joe MCarthy under hans kommunistjakt på 50-tallet, advokat for flere av New Yorks ledende mafiafamilier på 60-tallet og Donald Trumps advokat og pitbull på 70-tallet.

Trump beskriver selv Cohns rolle i et intervju med Esquire fra 1978: Roy sparte oss for mye penger bare ved å sende et brev. Når folk skjønte at Roy var med, ville de helst ikke la seg involvere i noen rettstvist.

Mange har hevdet at det var Cohn som lærte Trump verdien av negativ oppmerksomhet og det å spille på menneskers frykt og paranoia.

Egenskaper Roger Stone bidro til å videreutvikle og finpusse, til den grad at det sikret en overrakende valgseier, 30 år etter at Roy Cohn døde av aids.

Bare timer etter at den seieren var klar, var Roger Stone en av svært få som nådde gjennom til Trumps telefon.

Ifølge Vanity Fair gratulerte Stone da Trump med seieren, og Trump svarte: «Ville ikke Roy elsket å ha opplevde dette øyeblikket? Å, hvor jeg savner ham».

Så der har vi dem samlet igjen, de tre Englene i et Amerika der moral er for de svake og makt alt som betyr noe.